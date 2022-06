NVIDIA julkaisi edullisen pään GeForce GTX 1630 -näytönohjaimen

NVIDIA ei ole paljastanut näytönohjaimen virallista suositushintaa, mutta huhutulle 150 dollarin suositushinnalle on vaikea nähdä perusteita.

NVIDIA on julkaissut uutta rautaa näytönohjainmarkkinoiden edullisimpaan päähän. Virallisesti kyse on GeForce GT 1030:n manttelinperijästä, mutta moni näkee sen vain hitaampana versiona GTX 1650:stä etenkin GTX-etuliitteen vuoksi.

GeForce GTX 1630 perustuu Turing-arkkitehtuurin TU117-150-grafiikkapiiriin, kun GTX 1650 perustuu useimmissa tapauksissa järeämpään TU117-300-versioon. 150-konfiguraatiossa on käytössä 512 CUDA-ydintä, jotka toimivat 1740 MHz:n perus- ja 1785 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla, sekä oletettavasti 32 teksturointi- ja 32 ROP-yksikköä. Muistiväylä on leikattu 64-bittiseksi ja 12 Gbps:n GDDR6-muisteilla se tarkoittaa 96 Gt/s muistikaistaa. Huomionarvoista on, että TU117-grafiikkapiiriin perustuvissa näytönohjaimissa on aiemman sukupolven Volta-sukupolven NVENC-enkooderi, ei Turing-sukupolven.

Mikäli TechPowerUpin kuulemma liki kaksinkertainen suositushinta GeForce GT 1030:een nähden pitää kutinsa, se kyseenalaistaa samalla voidaanko puhua todella sen seuraajasta. 150 dollarin väitetyllä suositushinnalla näytönohjain asemoituisi lähinnä 160 dollarin Radeon RX 6400:n kilpailijaksi. Samaisen sivuston testien mukaan RX 6400 kuitenkin peittoaa Gainward GeForce GTX 1630 Ghostin 1080p-resoluutiolla jopa 57 % paremmalla keskimääräisellä suorituskyvyllä. Jos GTX 1630 haluaa hakea lohtua jostain, 4K-resoluutiolla ero on enää 48 % RX 6400:n hyväksi.

GeForce GTX 1630 voi olla GT 1030:n henkinen seuraaja, mutta uusi etuliite ja väitetty hintataso puhuvat muuta. Toisaalta suorituskyky voisi puoltaakin olettamaa, sillä suoritustappio Radeon RX 6400:aan ja GeForce GTX 1650:iin on massiivinen. Vain lopullinen hinnoittelu kaupoissa tulee määrittelemään tuotteen hyvyyden, mutta ensimmäiset merkit eivät ainakaan ole lupaavia.

Lähde: NVIDIA