Sony lanseerasi uudet Inzone-pelituotteet PC-pelaajille

Ensimmäisenä uuden Inzone-pelibrändin alaisuuteen julkaistaan pelikuulokkeet- ja -näytöt.

Sony on esittellyt uuden Inzone-pelibrändin, joka on suunnattu ensisijaisesti PC-pelaajille. Brändin esittelyn yhteydessä markkinoille on julkaistu kolmet pelikuulokkeet ja kaksi pelinäyttöä, jotka mukailevat Playstation 5:stä tuttua valkoista väriteemaa.

Kuulokemallistossa Inzone H9- ja H7-pelikuulokkeet ovat langattomat. H9:n ominaisuuksiin lukeutuu LED-valaistus, nahkaiset kuppien pehmusteet sekä yhtiön 1000X-sarjan kuulokkeista tuttu aktiivinen vastamelunsuodatus ja ympäristön äänet läpi päästävä Ambient Sound Mode -äänitila. Edullisemmasta H7-mallista kyseiset ominaisuudet puuttuvat ja kupit on pehmustettu nailonilla. H7 tarjoaa kuitenkin paremman akkukeston kuin H9 (40 vs 32 tuntia).

Edullisimmat H3-pelikuulokkeet ovat langalliset ja varustettu 3,5 millimetrin liitännällä. Kaikki kolme mallia on varustettu kääntyvällä ja suunnattavalla mikrofonilla sekä akustiikkaa optimoivalla 360 Spatial Sound for Gaming -tilaääniominaisuudella, jonka voi personoida oman korvalehden muodolle.

Pelikuulokkeista H3-malli on hinnoiteltu 120 euroon, H7 250 euroon ja H9 330 euroon. Myynti alkaa heinäkuussa.

Molemmat uudet Inzone-pelinäytöt ovat 27-tuumaisia ja varustettu suoralla IPS-paneelilla. Sony perustelee näyttöjen kokovalintaa sillä, että se on tällä hetkellä PC-pelimarkkinoiden määrällisesti ostetuin tuumakoko.

M9:ssä on käytössä 4k-resoluution IPS-paneeli 144 hertsin virkistystaajuudella ja FALD- eli Full Array Local Dimming -taustavalotekniikka DisplayHDR 600 -sertifioinnilla. Takapuolelta löytyy valaistusefekti. M3:ssa on käytössä Full HD -resoluution 240 Hz:n paneeli.

Molemmat näytöt on varustettu sisäänrakennetuilla kaiuttimilla ja näyttöliitäntöjen joukosta löytyy kaksi HDMI 2.1- sekä yksi Displayport 1.4 -liitin. Tuettuna on VRR ja G-Sync-yhteensopivuus sekä Playstation 5:n Auto HDR Tone Mapping- ja Auto Genre Picture Mode -ominaisuudet. Auto KVM -ominaisuudella samaa näyttöä pystytään käyttämään tietokoneen lisäksi USB C -liittimeen kytkettävän kannettavan tietokoneen kanssa.

Molempia pelikuulokkeita ja pelinäyttöjä voidaan ohjata tietokoneelle asennettavalla Inzone Hub -sovelluksella.

Pelinäytöistä ensin myyntiin tulee Inzone M9 1300 euron hintaan kesän aikana. M3 saapuu myyntiin myöhemmin talvella 2022, mutta sen hintaa ei ole toistaiseksi kerrottu.

Lähde: Sony