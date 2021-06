Ajureissa on Doom Eternalin uuden DLSS-päivityksen Game Ready -leiman lisäksi viimeisimmät päivitykset Lego Builder's Journeyyn, Rustiin, F1 2021:een sekä Escape from Tarkovin DLSS-päivitykselle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 471.11 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 471.11 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Doom Eternaliin säteenseurannan ja DLSS-tuen tuoneille päivityksille. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset Lego Builder’s Journey-, Rust- ja F1 2021 -peleille sekä Escape from Tarkovin uudelle NVIDIA Reflex-päivitykselle. Ajureihin on lisätty myös virallinen tuki Windows 10:n May 2021 Update- eli 21H1-päivitykselle.

Tuttuun tapaan ajureissa on liiskattu aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat muun muassa pitkään mukana roikkuneet vilkkumisongelmat World of Warcraft: Shadowlandsissa, Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla vääristyneet värit Sharpen Freestyle-filtterillä, joitain HDMI-näyttöjä HDR päällä vaivannut vilkunta sekä Steam VR -pelien nykiminen, jos taustalla pyörii jokin näytönohjaimen tietoja lukeva sovellus. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan Batman Arkham Knightin kaatuminen, jos Turbulent Smoke -ominaisuus on käytössä, YouTube-videoiden tökkiminen, kun ruutua vieritetään sekä 8-bittisillä väreillä korkeammat DPC-viiveet, kuin 10-bittisillä väreillä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn Game Ready -artikkelista ja ajureiden julkaisutiedotteesta (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä