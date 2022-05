GeForce-ajureissa on tuki Hitman 3:n uudelle säteenseurantapäivitykselle sekä viimeisimmät optimoinnit Sniper Elite 5:lle ja My Time at Sandrockin early access -versiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 512.95 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Lisäksi yhtiö julkaisi Studio 512.96 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 512.95 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Hitman 3:n uudelle Year 2 -päivitykselle, joka lisää peliin säteenseurannan ja tuen muun muassa DLSS- ja FSR-teknologioille. Lisäksi mukana on viimeisimmät päivitykset Sniper Elite 5 -pelille sekä My Time at Sandrockin early access -versiolle.

Tällä kertaa ajureissa on korjattu kolme tiedossa ollutta bugia: Grid 2019:n vilkkuvat mainokset ja liput, Adobe Premiere Pron Direct3D-rajapintaan liittyvät kaatumiset ja NVIDIAn ohjauspaneelin Image Sharpening -terävöityssäädöt vaikuttavat nyt myös Premiere Pron sisältöön. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi HDR:n päälle/pois kytkemisen aiheuttamat vakausongelmat peleissä, jos käytössä on muu kuin natiiviresoluutio, videot Edge-selaimessa voivat näkyä vihreinä, jos Image Scaling on käytössä, Shadowplay-kaappaukset DirectX 12 -rajapinnalla voivat olla ylivalottuneita, jos käytössä on HDR-väriavaruus ja Assassin’s Creed Origins pelin vilkkumisongelmat, kun hahmo on veden alla lähellä venettä. Voit tutustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Studio 512.96 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viimeisimmät päivitykset DaVinci Resolve 18:lle, Adobe Substance Modelerin beetaversiolle, Topaz Labs Gigapixel AI v6.1:lle, Marmorset Toolbag 4.04:lle ja Reallusion iClone 8:lle. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Studio-blogissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä