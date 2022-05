AMD esitteli Ryzen 7000 -sarjan Raphael-koodinimellisiä Zen 4 -prosessoreita Computex-messujen keynote-esityksessään. Nyt yhtiön teknisen markkinoinnin johtaja Robert Hallock ja Gaming Solution -puolen pääarkkitehti Frank Azor ovat tarkentaneet joitain yksityiskohtia tulevista prosessoreista.

Hallock ja Azor vastasivat PCWorldin The Full Nerd -lähetyksessä joukkoon AM5- ja Ryzen 7000 -aiheisia kysymyksiä. Ensimmäisenä oleellisena yksityiskohtana Hallock tarkensi, että ilmoitettu 170 watin maksimikulutus viittaa PPT-arvoon (Package Power) ja prosessoreiden maksimi TDP tulee olemaan 125 wattia. Käytännössä siis maksimikulutus nousee 28 watilla AM4-kannan 142 watin PPT-katosta.

AMD's Robert Hallock on the 5.5 GHz Demo in @PCWorld stream:

▶ AMD Reference Mobo

▶ 280mm AIO cooler

▶ 16 core prototype from April

▶ Plugged in, no OC

Natural freq of that CPU

▶ Most threads around 5.5, depends on scene/game

▶ 5.2-5.5 on all threads was common on the game

— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) May 24, 2022