Arctis Nova Prot hylkäävät SteelSeriesin vanhemmissa Arctis-malleissa pitkään käytössä olleen muotoilun.

SteelSeries on esitellyt uuden Arctis Nova Pro -pelikuulokemalliston, joka koostuu langallisista versioista erikseen Playstationille ja Xboxille suunnattuna sekä langattomasta mallista, josta niin ikään on saatavilla Playstation- sekä Xbox-versio. Molempien versioiden luvataan olevan yhteensopivia PC:n kanssa. Arctis Nova Pro -kuulokkeet sijoittuvat valmistajan pelikuulokemalliston huipulle.

Muotoilullisesti Arctis Nova Pro -mallisto tuo mukanaan uuden tyylin, jonka on suunnitellut SteelSeriesin kanssa yhteistyössä tanskalainen suunnittelija Jakob Watgner. Ulkonäöllisten muutosten lisäksi vanhempien Arcitisien täysin automaattisesti säätyvästä kangaspannasta on siirrytty päätä tukevana kangaspantaan yhdessä säädettävän yläpannan pituuden kanssa ja kankaiset korvakuppien pehmusteet on vaihdettu keinonahkaisiin.

Ohjelmiston osalta Arctis Nova Pro -sarjalaiset luottavat SteelSeriesin uuteen GG:n sisään rakennettuun Sonar-ohjelmistoon, jota olemme käsitelleet jo aiemmin beetavaiheessa YouTube-videolla.

Uutuuksista edullisemmaksi sijoittuvat ymmärrettävästi uudet langalliset mallit, joiden mukana toimitetaan aiemmista langallisista SteelSeries Arctis Pro -kuulokkeista tuttuun tapaan erillinen USB-liitäntäinen äänikortti. Toisen sukupolven GameDAC-äänikortin luvataan tarjoavan entistä parempi äänentoisto, minkä lisäksi mukaan on lisätty toinen USB-C-liitäntä, jotta telakan voi pitää yhtä aikaa kiinni niin tietokoneessa kuin myös konsolissa.

Uutena ominaisuutena SteelSeries mainostaa kuulokkeiden mikrofonin tukevan tekoälyavusteista taustamelunvaimennusta, joka poistaa näppäimistön äänet puheen taustalta.

Langattomat mallit puolestaan tarjoavat edelleen tietokoneeseen liitettävän vastaanottimen ja irrotettavat akut, jotka ovat ladattavissa kyseisen vastaanottimen sisällä. Uutena ominaisuutena kuulokkeissa itsessään on riittävästi varausta, jotta akun voi vaihtaa lennosta ilman, että kuulokkeet sammuisivat välillä. Langallisen mallin tavoin myös langattomien Arctis Nova Proiden vastaanotin on päivitetty toiseen sukupolveen ja mukaan on lisätty toinen USB-C-liitäntä, jotta kuulokkeet voivat olla kiinni yhtäaikaisesti kahdessa eri laitteessa.

Oman langattoman yhteytensä lisäksi Arctis Nova Pro Wirelessit tukevat myös Bluetoothia. Myös langattomien Arctis Nova Proiden mikrofonin luvataan tarjoavan tekoälyavusteisen vastamelutoiminnon, mutta sen lisäksi kuulokkeissa itsessäänkin on uutena ominaisuutena aktiivinen vastamelutoiminto, joka poistaa ympäristön äänet peliäänten tieltä.

SteelSeries Arctis Nova Proiden myynti on alkanut välittömästi. Langallisten Arctis Nova Proiden suositushinta on 279,99 euroa ja langattomien puolestaan 379,99 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Arctis