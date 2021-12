NVIDIA julkaisi GeForce RTX 2060 12 Gt:n virallisesti

Uusien RTX 2060 -mallien on tarkoitus helpottaa näytönohjainten saatavuutta, sillä ne eivät syö RTX 30 -sarjan valmistuskapasiteettia.

Uutisoimme eilen NVIDIAn uusista ajureista, joiden julkaisutiedotteessa yhtiö varmisti huhutun GeForce RTX 2060 12 Gt:n olemassaolon. Nyt yhtiö on julkaissut näytönohjaimen myös virallisemmin ja lisännyt sen verkkosivuilleen.

GeForce RTX 2060 12 Gt perustuu oletettavasti vanhaan tuttuun Turing-arkkitehtuurin TU106-grafiikkapiiriin, mutta sen konfiguraatio poikkeaa 6 Gt:n mallista. Siinä missä 6 Gt:n mallissa CUDA-ytimiä oli käytössä 1920, on 12 Gt:n mallissa niitä 2176, yhtä paljon kuin aiemmassa GeForce RTX 2060 Superissa. Myös 12 Gt -mallin kellotaajuudet täsmäävät Superin kanssa: 1470 MHz:n perus- ja 1650 MHz:n Boost-kellot.

Vaikka CUDA-ytimet täsmäävätkin, uudelleenlämmitelty GeForce RTX 2060 12 Gt ei kuitenkaan vastaa Super-mallia. Näytönohjaimessa on alkuperäisen RTX 2060:n tavoin 192-bittinen muistiväylä, jonka jatkeena on 12 Gt 14 Gbps:n GDDR6-muistia, kun Superissa oli 256-bittinen väylä ja 8 Gt muistia. RTX 2060 12 Gt:n TDP-arvo on 185 wattia, kun 6 Gt:llä se on 160 wattia.

Uudet RTX 2060 12 Gt -näytönohjaimet saapuvat myyntiin 7. joulukuuta, mikä lienee iloinen uutinen etenkin pukinkonttiin näytönohjainta toivoville. Näytönohjain ei syö RTX 30 -sarjan valmistuskapasiteettia, vaan uusien mallien on tarkoitus nimenomaan parantaa saatavuutta. Valitettavasti NVIDIA on antanut Vergelle myös lausunnon, jonka mukaan 12 Gt:n malli nähdään premium-versiona RTX 2060:sta ja että yhtiö odottaa sen näkyvän myös hinnoittelussa.