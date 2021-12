Qualcommilta uusia kannettavien järjestelmäpiirejä ja käsikonsolikäyttöön suunniteltu Snapdragon G3x Gen 1 -järjestelmäpiiri

Pelikonsoleihin suunnitellun Snapdragon 8cx Gen 3:n lisäksi valmistaja esitteli myös kannettaviin suunnitellut Snapdragon 8cx Gen 3:n ja Snapdragon 7c+ Gen 3:n.

Qualcomm on jatkanut Tech Summit -tapahtumaansa ja julkaissut aiemmin esitellyn uuden älypuhelinten lippulaivapiiriksi sijoittuvan Snapdragon 8 Gen 1:n oheen myös PC- käyttöön suunnitellut Snapdragon 8cx Gen 3:n sekä Snapdragon 7c+ Gen 3:n ja pelikonsolipiiriksi suuntaavan Snapdragon G3x Gen 1:n.

PC-piireistä kehittyneempi Snapdragon 8cx Gen 3 on nimensä mukaisesti seuraaja viime vuonna julkaistulle Snapdragon 8cx Gen 2:lle. Uutuuspiiri on valmistettu 5 nanometrin tekniikalla ja on suunniteltu toimimaan ultraohuissa passiivisesti jäähtyvissä kannettavissa tietokoneissa. Valmistajan mukaan Snapdragon 8cx Gen 3 tarjoaa jopa 85 prosenttia edeltäjäänsä parempaa suorituskykyä, mutta piirin tarkoista yksityiskohdista Qualcomm on vielä kohtalaisen hiljainen, mutta XDA-Developersin mukaan käytössä olisi neljä Cortex-X1-pohjaista Kryo-ydintä ja neljä Cortex-A78-pohjaista ydintä.

GPU-puolesta Snapdragon 8cx Gen 3:ssa huolehtii Adreno-GPU, jonka valmistaja lupaa kykenevän peräti Full HD -pelaamiseen maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuudella ja piiri onkin valmistajan mukaan optimoitu kestämään jopa 50 prosenttia edeltäjäänsä pidempiä pelisessioita.

Mielenkiintoisesti Qualcomm julkaisi myös kannettaviin pelikonsoleihin suunnitellun Snapdragon G3x Gen 1:n ja Razer on jo valmistanut kyseistä piiriä käyttävän kehittäjille suunnatun developers kit -konsolin, joka on saatavilla välittömästi. Käsikonsoli tarjoaa 6,65-tuumaisen OLED-näytön Full HD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella, 5 megapikselin kameran ja kaksi mikrofonia.

Valmistaja ei ole julkaissut vielä käsikonsolipiirin tarkempia yksityiskohtia, joten sen tehoista ei ole juurikaan vielä tietoa. Snapdragon G3x Gen 1 sisältää kuitenkin FastConnect 6900 -verkkopiirin, joka tukee niin 5G-yhteyksiä kuin myös Wi-Fi 6E -verkkoja, joten sillä onnistuu Razerin kehittäjäkäsikonsolin sisällä pyörivän Androidin omien pelien lisäksi myös verkkopohjaisten palveluiden, kuten Xbox Gamepassin tai Steam Remote Playn, käyttäminen.

Snapdragon 7c+ Gen 3 on uutuuksista edullisempi tietokonekäyttöön suunniteltu malli, joka on valmistettu 6 nanometrin tekniikalla ja sijoittuu edullisemman pään Windows -tietokoneiden ja Chromebookkien kanssa käytettäväksi. Qualcomm ei piiristä juurikaan tietoja paljastanut, mutta kertoo sen tarjoavan 60 prosenttia parempaa CPU-suorituskykyä ja 70 prosenttia parempaa GPU-suorituskykyä kuin edeltäjänä toiminut Snapdragon 7c Gen 2.

