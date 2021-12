Intelin tuleva Core i3-12100 vakuuttaa XFastest-sivuston testipenkissä

Ennakkotestin mukaan Intelin Core i3-12100 on sekä edullisempi että nopeampi, kuin AMD:n lähimmät kilpailijat, eikä haastajia ole ainakaan vielä näköpiirissä.

Intel julkaisi hiljattain uudet 12. sukupolven Core -työpöytäprosessorit. Alder Lake -koodinimellinen arkkitehtuuri tulee laajenemaan alkuvuodesta, kun nyt myynnissä olevien kerroinlukollisten versioiden rinnalle julkaistaan myös kerroinlukollisia ja edullisempia versioita. Myös yhtiön Alder Lake -mobiiliprosessoreiden toimitukset on jo aloitettu valmistajille.

Nyt hongkongilainen XFastest sivusto on saanut käsiinsä 12. sukupolven näillä näkymin edullisimman inkarnaation, Core i3-12100:n. Prosessoria odotetaan markkinoille ensi vuoden puolella ja se tulee sijoittumaan ainakin Hongkongissa noin 110-115 euron tuntumaan, eli selvästi kilpailijan vastaavan luokan prosessoreita. Lähimmäs AMD:n tarjonnasta osuvat Ryzen 3 3000 -sarjan edullisimmat mallit.

Core i3-12100 on neliytiminen prosessori Hyper-threading-SMT-tuella, eli se kykenee ajamaan samanaikaisesti kahdeksaa säiettä. CPU-Z:n mukaan prosessorin maksimikellotaajuus olisi 4,3 GHz, mutta tarkkoja perus- ja Boost-kellotaajuuksia sivusto ei paljasta. Prosessoriydinten tukena on 12 Mt L3-välimuistia ja tehonkulutusrajat on asetettu 60 (PL1) ja 77 wattiin (PL2).

Vaikka AMD:n lähimmät verrokit Ryzen 3 3100 ja 3300X on hinnoiteltu Core i3-12100:aa korkeammalle, peittoaa Intelin uusi edullisen luokan ottelija kilpailun selvästi. PCMark-testissä i3-12100 nettoaa 6988 pistettä (Essentials 9874, Productivity 10 136, Digital Content Creation 9254), kun Ryzen 3 3100 naputtaa tauluun 5755 (8713, 8171, 7266) ja 3300X 6140 (9442, 8476, 7851) pistettä.

Sivuston ajamat muut testit noudattavat hyvin pitkälti samaa linjaa. Core i3-12100 vie Ryzen 3:sten vikistessä useimmissa testeissä ja lopuissakin yltävän vain tasoihin. Poikkeuksena sääntöön on käytännössä vain 7-Zipin purkutesti, jossa Ryzenit voittavat Intelin noin 3 ja 13 %:n eroilla.

Lähde: XFastest