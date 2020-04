Ajureiden merkittävin uudistus on tuki huomenna julkaistavalle Minecraft with RTX -beetaversiolle, mutta mukana on myös optimointeja CoD: MW2:n ja Saints Row: The Thirdin remasteroinneille sekä SnowRunnerille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 445.87 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 445.87 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima huomenna julkaistavalle Minecraft with RTX -beetaversiolle. Beetapäivitys lisää peliin tuen säteenseurannalle sekä DLSS 2.0 -teknologialle. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät korjaukset ja optimoinnit Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered -pelille, Saints Row: The Third Remastered -pelille ja SnowRunnerille.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu jälleen aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen bugien listalle ovat päässeet muun muassa Rise of the Tomb Raiderin kaatuminen siniseen ruutuun 5 – 10 minuutin pelaamisen jälkeen RTX 2080 Ti -näytönohjaimilla, Doom Eternalissa esiintynyt musta vilkkuminen sekä DirectX 11 -pelien toimimattomuus Image Sharpening -ominaisuus käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Monster Hunter World: Icebornessa esiintyvät artifaktit, Battlefield 5:n ja Destiny 2:n liiallinen kirkkaus HDR käytössä ja Forza Motorsport 7:ssa esiintyvät mustat raidat kanttareissa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä