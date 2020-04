Honorin tuore 30 -sarja on seuraaja edellisvuonna esitellylle Honor 20 -sarjalle ja mallisto sijoittuu aiemmin maaliskuun lopussa esitellyn Honor 30S -älypuhelimen yläpuolelle.

Honor esitteli eilen uuden Honor 30 -mallistonsa, joka koostuu Honor 30 Pro+ -lippulaivamallista ja sen alapuolelle sijoittuvista Honor 30 Pro ja Honor 30 -malleista. Ulkoisilta piirteiltään puhelimet ovat selvästi tunnistettavissa Huawei-konsernin malleiksi ja Pro-mallit muistuttavatkin erittäin vahvasti aiemmin maaliskuussa julkaistuja Huawei P40 -malleja, perusmallin muistuttaessa hieman enemmän Honorin omaa alempaan hintaluokkaan sijoittuvaa Honor 30S:ää. Mallisto toimii seuraajana edellisvuoden Honor 20 -sarjalle.

Tuoreen lippulaivamalliston kaikkia kolmea mallia yhdistää 20:9-kuvasuhteella varustettu OLED-teknologiaa hyödyntävä näyttö, näytön alapuolinen sormenjälkilukija, 5G-yhteydet ja 32 megapikselin etukamera. Edullisin ja pienikokoisin Honor 30 -malli on varustettu 6,53 tuumaisella Full HD+ -resoluution OLED-näytöllä. Kalliimpien Pro-mallien etupuolta puolestaan hallitsee 6,57 tuumainen OLED-näyttö resoluution säilyessä Full HD+ -tasolla. Etukamera on jokaisessa mallissa sijoitettu vasemmasta yläkulmasta löytyvään kameraloveen, joka Pro-malleissa on pisaranmuotoinen sisältäen 32 megapikselin pääkameran lisänä myös 8 megapikselin ultralaajakulmakameran perusmallin tyytyessä pelkkään pääkameraan.

Mallisto alkaa eroamaan toisistaan enemmän sisukaluja tarkasteltaessa. Molemmat Pro-mallit on varustettu keskenään identtisillä rungoilla, laidoiltaan kaartuvilla näytöillä ja Huawein tehokkaimmalla Kirin 990 5G -järjestelmäpiirillä. Lisäksi puhelimissa on 4000 mAh akku ja ne tukevat 40 watin pikalatausta. Pro+-malli tukee lisäksi myös langatonta latausta jopa 27 watin latausnopeudella.

Järjestelmäpiirin parina huippumalli Honor 30 Pro+:ssa on joko 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa Pro-mallin tyytyessä aina 8 gigatavuun RAM-muistia joko 128 tai 256 gigatavun tallennustilan parina. Pro+-mallissa OLED-näyttö on myös varustettu sisaruksesta löytyvän 60 Hz nopeuden sijaan nopeammalla 90 Hz päivitysnopeudella.

Suurimmat eroavaisuudet Pro-mallien välillä tulevat kamerajärjestelmästä: Pro+-mallissa pääkameran paikkaa hoitaa suuri 1/1.28” kokoinen Sonyn IMX700-sensori 50 megapikselin tarkkuudella. Pro-mallissa pääkameran paikalla on niin ikään Sonyn valmistama 1/1,7 tuumainen IMX600 sensori 40 megapikselin tarkkuudella ja RYYB -värifiltterillä. Pääkameran parina molemmista Pro-malleista löytyy 8 megapikselin periskooppitelekamera viisinkertaisella zoomilla ja 50 kertaisella hybridizoomilla sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, joka hoitaa myös makrokameran tehtäviä.

Malliston edullisin vesa, Honor 30, eroaa sisaruksistaan joukon selkeimmin. Ulkonäöltään puhelin muistuttaa enemmän aiemmin julkaistua Honor 30S mallia yhden etukameran ja tasaisen reunoille kaartumattoman näyttönsä kera. Järjestelmäpiiriksi puhelimeen on valikoitunut Huawein tuore pykälää alempaan hintaluokkaan sijoittuva Kirin 985 5G, joka on varustettu yhdellä Kirin 990:n tavoin neljällä korkean suorituskyvyn Cortex-A76 -ytimellä, joista kolme on kuitenkin kellotettu hieman tehokkainta alemmas. Järeämpien ytimien rinnalla toimii neljä kevyempää Cortex-A55 ydintä 1,84 GHz:n kellotaajuudella. Näytönohjaimeksi piiriin on valikoitunut Mali-G77. Pääkameran ja telekameran osalta Honor 30 vastaa Pro-mallia ollen varustettu 40 megapikselin Sonyn IMX600 sensorilla ja RYYB -värifiltterillä ja 8 megapikselin periskooppitelekameralla. Ultralaajakulmakamera on kokenut perusmallissa leikkauksen ja sen resoluutio on tippunut Pro-mallien 16 megapikselistä 8 megapikseliin.

Kaikki Honor 30 -malliston puhelimet käyttävät Android 10 -pohjaista käyttöjärjestelmää, joka sisältää Googlen palveluiden sijaan Huawein omat mobiilipalvelut ja AppGallery-sovelluskaupan. Käyttöjärjestelmän päällä pyörii jokaisessa mallissa Honorin oma Magic UI 3.1.0 -käyttöliittymä.

Honor 30 -mallien tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 30: 160,3 x 74,2 x 8,1 mm, 185 grammaa 30 Pro: 160,3 x 73,6 x 8,4 mm, 186 grammaa 30 Pro+: 160,3 x 73,6 x 8,4 mm, 190 grammaa

Näyttö: 30: 6,53” OLED, Full HD+, 20:9 30 Pro: 6,57” OLED, Full HD+, 20:9 30 Pro+: 6,57” OLED, Full HD+, 20:9, 90 Hz

Järjestelmäpiiri, muisti ja tallennustila: 30: Kirin 985 -järjestelmäpiiri (1 x 2,58 GHz Cortex-A76, 3 x 2,4 GHz Cortex-A76, 4 x 1,84 GHz Cortex-A55, ARM Mali-G77), 6 / 8 Gt RAM, 128 / 256 Gt tallennustilaa 30 Pro: Kirin 990 -järjestelmäpiiri (2 x 2,83 GHz Cortex-A76, 2 x 2,36 GHz Cortex-A76, 4 x 1,95 GHz Cortex-A55, ARM Mali-G76), 8Gt RAM, 128 / 256 Gt tallennustilaa 30 Pro+: Kirin 990 -järjestelmäpiiri (2 x 2,83 GHz Cortex-A76, 2 x 2,36 GHz Cortex-A76, 4 x 1,95 GHz Cortex-A55, ARM Mali-G76), 8 / 12 Gt RAM, 256 Gt tallennustilaa

5G-yhteydet

Optinen sormenjälkitunnistin näytön alla

Takakamera 30: 40 megapikselin pääkamera (Sony IMX600, 1/1,7”), f1.8 8 megapikselin periskooppitelekamera, 5x zoom, f3.4 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4 30 Pro: 40 megapikselin pääkamera (Sony IMX600, 1/1,7”), f1.8 8 megapikselin periskooppitelekamera, 5x zoom, f3.4 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 30 Pro+: 50 megapikselin pääkmaera (Sony IMX700, 1/1,28”), f1.9 8 megapikselin periskooppitelekamera, 5x zoom, f3.4 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2

Etukamera 30: 32 megapikselin etukamera (1/2,8”, 0,8um pikselikoko), f2.0 30 Pro / 30 Pro+: 32 megapikselin etukamera (1/2,8”, 0,8um pikselikoko), f2.0 8 megapikselin laajakulmakamera, f2.2

Android 10 + Magic UI 3.1.0 + Huawei Mobile Services

Honor 30 Pro+ tulee saataville kolmena värivaihtoehtona – mustana, vihränä ja hopeisena. 8 Gigatavun RAM-muistilla varustettu versio kustantaa 4,999 yuania ja 12 gigatavun RAM-muistilla varustetusta mallista saa maksaa 5499 yuania. Honor 30 Pro tulee saataville neljässä värivaihtoehdossa – mustana, violettina, hopeisena ja vihreänä. 8 gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustetusta mallista peritään 3999 yuania 256 gigatavun mallin maksaessa 4399 yuania. Honor 30 tulee saataville neljänä värivaihtoehtona – mustana, violettina, hopeisena ja vihreänä. 6 gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 2999 yuania, 8 gigatavun RAM-muistista vastaavalla tallennustilalla saa maksaa 3199 yuania ja 8 gigatavun RAM-muistista 256 gigatavun tallennustilan kera kustannuksia tulee 3499 yuania.

Ennakkomyynnit puhelimille ovat alkaneet tänään ja saataville laitteet tulevat Kiinassa 21 huhtikuuta – kansainvälisestä saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

