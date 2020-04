Tiger Lake -vuodot kattavat ilmeisesti mallit perheen Core i3-, i5- ja i7-sarjoista.

Intel valmistelee edelleen 10. sukupolven Comet Lake-S työpöytäprosessoreiden julkaisua, mutta seuraavan sukupolven vuodot jo hyvässä vauhdissa. Tällä kertaa vuorossa on paitsi 10 nanometrin Tiger Lake, myös 14 nanometrin Rocket Lake. Vaikka Rocket Lake tullaan valmistamaan edelleen 14 nanometrillä, sen huhutaan vihdoin siirtyvän Skylakesta eteenpäin ja perustuvan sen sijasta Sunny Cove- tai Willow Cove -ytimiin.

Twitteristä tuttu vuotaja _rogame on saanut käsiinsä jälleen kuvankaappauksia useilla eri Tiger Lake -prosessoreilla ajetuista 3DMark-tuloksista. Ensimmäisenä vuorossa on 2-ytiminen, Hyper-threading-teknologiaa tukeva 2,7 GHz:n malli, jonka oletetaan olevan i3-sarjan edustaja. Prosesssori saa Fire Strike -testissä 2196 pistettä, mikä muodostuu 2467 pisteen grafiikkatuloksesta, 6448 pisteen fysiikkatuloksesta sekä 780 pisteen yhdistetystä tuloksesta. _rogamen mukaan tulos on grafiikkapisteiltään 8 prosentin parannus Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuvaan Core i3-1035G4:ään verrattuna.

Toinen testivuoto on _rogamen mukaan ajettu samalla kannettavalla, mutta eri prosessorilla. Tällä kertaa kyseessä on 2,3 GHz:n kellotaajuudella toimiva, neliytiminen ja Hyper-threading-teknologiaa tukeva malli, jonka oletetaan kuuluvan i5-sarjaan. Fire Strikessä se sai 2150 pistettä, mikä muodostuu 2281 pisteen grafiikkatuloksesta, 11 477 pisteen fysiikkatuloksesta ja 812 pisteen yhdistetystä tuloksesta.

Viimeinen Tiger Lake -vuodoista on Core i7-1165G7 -mallilla ajettu Time Spy -tulos. Se sai testissä kokoon 1150 grafiikkapistettä ja 4750 prosessoripistettä, mutta kokonaistulos on leikattu kuvan ulkopuolelle. Core i7-1165G7 on neliytiminen, tukee Hyper-threading-teknologiaa ja toimii 2,8 GHz:n peruskellotaajuudella.

Viimeisessä vuodossa esiintyy 14 nanometrin Rocket Lake-S -malli. 8-ytiminen prosessori toimii 1,8 GHz:n kellotaajuudella ja tukee edellä mainittujen tavoin Hyper-threading-teknologiaa. Valitettavasti tästä vuotokuvasta on leikattu kokonaan pois sekä prosessori- että grafiikkatulokset, mutta tuloksista näkee, että käytössä oli prosessorin integroitu Xe-grafiikkaohjain.

Kuten olemme useasti todenneet, vuotaneista tuloksista ei kannata vetää pitkälle vieviä johtopäätöksiä tai vertailuja muihin tuotteisiin. 3DMarkin mukaan esimerkiksi prosessorit ovat toimineet kaikissa yllä mainituissa tapauksissa lukituilla kellotaajuuksilla, mikä ei anna realistista kuvaa prosessoreiden suorituskyvystä.

Lähteet: _rogame @ Twitter (1), (2), (3), (4)