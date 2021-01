NVIDIAn tuoreissa ajureissa ei ole poikkeuksellisesti lainkaan uusia Game Ready -leimoja tai muita vastaavia pelipäivityksiä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 461.09 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 461.09 -ajureissa ei ole poikkeuksellisesti listattu ainuttakaan merkittävää uudistusta tai Game Ready -leimaa peleille. Sen sijasta ajureissa on keskitytty paikkaamaan tietoturva-aukkoja, mikä itsessään on luonnollisesti merkittävää työtä.

Windows-puolella ajureissa on korjaukset CVE-2021-1051, -1052, -1053, -1054 ja -1055 -tietoturva-aukoille. Tuoreimmista Linux-ajureista (460.32.03) löytyy vastaavat korjaukset tietoturva-aukoille CVE-2021-1052, -1053 ja -1056. Ammattilaiskorteille on julkaistu korjatut ajuriversiot myös vanhempiin ajuriperheisiin (Release XXX).

Tietoturvaongelmien lisäksi ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen tavanomaisempia bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat esimerkiksi GeForce GTX 1080 Ti -näytönohjaimilla mahdollisesti esiintyvä vilkunta työpöydällä ja kaatuminen, kun koko näytöllä näytetään yhtä väriä, sekä etenkin LG:n OLED-televisioita vaivanneet väärät mustan tasot, kun HDR on käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi X4: Foundations -pelin HUD-ongelmat (Head-up Display) ja kaatuilu GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla Vulkan-rajapinnalla, Batman Arkham Knight -pelin kaatuilu, kun Turbulence Smoke -asetus on käytössä, ja Detroit: Become Humanin satunnainen kaatuilu. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä