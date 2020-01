NVIDIA julkaisi uudet GeForce 441.87 ”CES Game Ready” -ajurit näytönohjaimilleen

NVIDIAn "CES Game Ready" -ajureissa on poikkeusellisen paljon uutta, kuten mahdollisuus rajata maksimi ruudunpäivitysnopeus sekä joidenkin VR-pelien laatua parantava Variable Rate Super Sampling -tekniikka.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. ”CES Game Ready” -lisänimen saaneet GeForce 441.87 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmillä ja ne tukevat yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

NVIDIA on pakannut GeForce 441.87 -ajureihin poikkeuksellisen paljon uutta. Mukana on säteenseurantatuki Wolfenstein: Young Blood -pelille, jonka lisäksi ajureiden kehutaan antavan parhaan kokemuksen Monster Hunter World: Iceborne- ja Bright Memory: Infinite -peleissä sekä Quake II RTX:n tuoreimmassa versiossa.

Ajureissa on nyt mukana mahdollisuus rajoittaa pelien maksimi ruudunpäivitysnopeus universaalisti, mikä auttaa paitsi pienentämään tehonkulutusta, myös pysymään esimerkiksi G-Sync-teknologian rajoissa. Image Sharpening -ominaisuutta on puolestaan muutettu nyt siten, että käyttäjä voi kytkeä GPU-skaalauksen päälle tai pois riippumatta terävöityksestä. Freestyle-filttereille on lisätty myös kätevä jakotoiminto ja lisäksi tarjolla on uusi ruudun kahtia jakava optio, joka mahdollistaa filtterin vaikutuksen vertailun helposti. Lisäksi ajureissa on G-Sync Compatible -tuki joukolle uusia FreeSync/Adaptive-sync-näyttöjä.

Täysin uusi ominaisuus on puolestaan Variable Rate Super Sampling. VRSS on automaattisesti tuettu ominaisuus niissä VR-peleissä, jotka käyttävät NVIDIAn Variable Rate Shading -teknologiaa. Kuvauksen mukaan VRSS lisää dynaamisesti kummankin VR-ruudun keskiosaan parhaimmillaan 8x Super Sample -reunojenpehmennyksen siten, että ruudunpäivitys pysyy kuitenkin jatkuvasti vähintään 90 FPS:ssä. NVIDIA on julkaissut uusien ominaisuuksien tiimoilta myös erillisen artikkelin.

Tuttuun tapaan ajurit korjaavat myös aiempien ajureiden ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat Red Dead Redemption 2 -pelissä heikosti toiminut kuvan terävöitys Vulkan-rajapinnalla sekä G-Syncin toimivuus Strange Brigade -pelissä Vulkan-rajapinnalla SLI-kokoonpanoilla. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Doom-pelin (2016) kaatuilu GeForce 600- ja 700-sarjojen näytönohjaimilla, Wolfenstein: Youngbloodin hajonnut SLI-tuki sekä Rainbow Six Siegessä esiintyvä näytön vilkkuminen ikkuna- ja täyden ruudun tilan välillä vaihtamisen jälkeen Vulkan-rajapinnalla G-Sync-käytössä. Erikoisesti vanha tuttu GTA V:n kaatuilu ei ole tällä kertaa mukana tiedossa olevissa ongelmissa, mutta sitä ei ole myöskään näkynyt korjattujen ongelmien listoilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF)

Lataa NVIDIAn ajurit täältä