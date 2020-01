AMD julkisti CES 2020 -messuilla uudet Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit

AMD:n uusissa Renoir-koodinimellisissä APU-piireissä on parhaimmillaan kahdeksan Zen 2 -ydintä ja Vega-grafiikkaohjain.

AMD on pitänyt juuri CES 2020 -lehdistötilaisuutensa Las Vegasissa varsinaisten messujen kynnyksellä. Lehdistötilaisuus striimattiin livenä myös netissä ja se tulee katseltavaksi YouTubesta myös jälkikäteen.

AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su aloitti lehdistötilaisuuden esittelemällä aiemmin Renoir-koodinimellä tunnetut Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit. 7 nanometrin valmistusprosessilla valmistettavat piirit pitävät sisällään kahdeksan Zen 2 -arkkitehtuuriin perustuvaa prosessoriydintä sekä Vega-arkkitehtuuriin perustuvan Radeon-grafiikkaohjaimen.

Tarkemmin yhtiö esitteli vain ultrabook-luokkaan suunnatun lippulaivasirun, eli 15 watin TDP-arvolla varustetun Ryzen 7 4800U:n. Ryzen 7 4800U:ssa on käytössä kaikki 8 ydintä ja SMT-teknologian avulla se voi suorittaa samanaikaisesti 16 säiettä. Prosessoriydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1,8 ja 4,2 GHz. Grafiikkaohjaimessa on käytössä 8 ”Radeon-ydintä” eli Compute Unit -yksikköä, joiden kerrotaan olevan liki 60 % nopeampia kuin viime sukupolvessa.

AMD:n omissa suorituskykytesteissä Ryzen 7 4800U peittoaa Intelin 10 nanometrin Core i7-1065G7 -prosessorin ja sen uuden Gen11 -grafiikkaohjaimen Cinebenchin yhden ytimen testissä 4 %:n erolla, moniydintestissä 90 % prosentin erolla ja 3DMark Time Spy Extremessä 28 %:n erolla. Hyvin säikeistyvissä sisällöntuotantotehtävissä Ryzenin kerrotaan olevan 27 – 49 % nopeampi kuin verrokki-Ice Laken. AMD:n omiin aiempiin APU-piireihin verrattuna uuden sirun kerrotaan tarjoavan Cinebench 20 -testissä reilusti yli kaksinkertaista suorituskykyä wattia kohden.

Toinen uutuus kannettaviin on Ryzen 7 4800H. Samaan Renoir-siruun perustuvassa piirissä on käytössä niin ikään 8 ydintä ja SMT-teknologia sekä 4,2 GHz:n Boost-kellotaajuus, mutta peruskellotaajuus on nostettu 2,9 GHz:iin. Samalla TDP-arvo on nostettu 45 wattiin. AMD ei kertonut lavalla onko H-sarjan malleissa käytössä integroitu grafiikkaohjain vai ei.

Ryzen 7 4800H:n suorituskyvystä paljastettiin sen verran, että 3DMark Fire Strike Physics -testissä se saa 39 % paremman tuloksen, kuin Intelin niin ikään 45 watin TDP:llä varustettu 6-ytiminen Core i7-9750H. Tulos on samalla jopa parempi, kuin Core i7-9700K -työpöytäprosessorilla. Yhtiön mukaan suorituskykyerot ovat uuden Ryzenin eduksi vieläkin merkittävämmät sisällöntuotantotyössä.

Kannettaviin esiteltiin myös uusi SmartShift-teknologia. APU-piireissä on jo pidemmän aikaa optimoitu suorituskykyä antamalla tarpeen mukaan suurempi virtabudjetti prosessoriytimille tai grafiikkaohjaimelle. SmartShift-teknologia laajentaa saman konspetin kannettavissa myös erilliseen (Radeon-)näytönohjaimeen. Se osaa ylikellottaa erillisnäytönohjainta grafiikkavääntöä vaativissa tilanteissa kutistaen samalla prosessorille varattua tehonkulutusbudjettia. Alustavien testien mukaan vielä kehitysvaiheessa oleva teknologia tarjoaa Division 2 -pelissä noin 10 % paremman suorituskyvyn.

Lisäksi AMD kertoi tapahtumassa tuovansa kannettaviin lähiaikoina uudet Radeon RX 5600M- ja RX 5700M -näytönohjaimet, mutta niiden yksityiskohdista ei kerrottu vielä tässä vaiheessa mitään nimeä tarkempaa.