NVIDIA julkaisi uudet GeForce 445.75 -ajurit näytönohjaimilleen

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 445.75 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 445.75 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leima Half-Life: Alyx -pelille, uudet optimoinnit Resident Evil 3:lle ja Ghost Recon: Breakpointin Ghost Experience -päivitykselle. Lisäksi ajurit tuovat tuen DLSS 2.0 -teknologialle Control- ja MechWarrior 5: Mercenaries -peleissä. Ainakin Control vaatii lisäksi erillisen päivityksen, joka julkaistaan 26. maaliskuuta.

Ajureissa on lisäksi mukana uudet tai päivitetyt SLI-profiilit Turing-arkkitehtuuriin perustuville näytönohjaimille Ace Combat 7: Skies Unknown-, Blacksad: Under the Skin, Blair Witch-, Close to the Sun-, Hell Let Loose-, Journey to the Savage Planet-, Monster Energy Supercross 3-, MotoGP 19-, MXGP 2019-, eFootball PES 2020- ja Worl War 3 -peleille. Lisäksi kaikille arkkitehtuureille yhteisesti julkaistiin uudet tai päivitetyt SLI-profiilit Druidstone: The Secret of the Menhir Forest-, Phoenix Point-, Tamarin-, Will To Live Online- ja Yakuza Kiwami 2 -peleille.

NVIDIA ei ole tällä kertaa ilmoittanut ajureiden yhteydessä ainoastakaan korjatusta ongelmasta. Tiedossa olevia ongelmia sen sijaan ovat esimerkiksi jo useamman ajurijulkaisun mukana viihtyneet World of Warcraft: Battle for Azerothin kaatuminen Windows 7 -käyttöjärjestelmällä DirectX 11- ja 12 -tilojen välillä vaihtaessa sekä Windows 10:llä Forza Motorsport 7 -pelissä kanttareissa näkyvät mustat raidat ja Call of Duty: Modern Warfaren valkoisena vilkkuva ruutu, kun pelaaja lähestyy seiniä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä