NVIDIA julkaisi DLSS 2.0 -teknologian

NVIDIAn DLSS 2.0 löytyy jo Wolfenstein: Youngblood- ja Deliver Us The Moon -peleistä, mutta virallisen lanseerauksen myötä se lisätään myös Control- ja MechWarrior 5: Mercenaries -peleihin.

NVIDIAn DLSS sai tullessaan ristiriitaisen vastaanoton. Toisille se tuntui olevan taivaan lahja, toiset näkivät taas yhden kuvanlaatua heikentävän reunojenpehmennyksen. Myös alkuperäisissä esitelmissä mukana ollut DLSS 2X -tila oli ja on edelleen hukassa.

Riippumatta siitä, oliko teknologia syntyessään hyvällä tasolla, sen matkalle on mahtunut kuoppia ja enemmän ja vähemmän onnistuneita julkaisuja. Osassa DLSS-versioista on lisäksi jätetty tensorit ja neuroverkot kokonaan välistä ja hyödynnetty sen sijasta CUDA-ytimiä ja varjostinohjelmaa, joka pyrki tuottamaan neuroverkon lopputuloksen kaltaisen kuvan.

Nyt NVIDIA on esitellyt virallisesti DLSS 2.0:n. DLSS 2.0 palaa takaisin hyödyntämän tensoriytimiä ja neuroverkkoa. Siinä missä aiemmat neuroverkkoja käyttäneet DLSS-versiot vaativat pelikohtaisen neuroverkon, luotetaan DLSS 2.0:ssa yhteiseen neuroverkkoon pelistä riippumatta, mikä nopeuttaa teknologian käyttöönottoa. Samalla DLSS 2.0:n uudistukset kuitenkin asettavat uusia vaatimuksia peleille. Sen uutuutena hyödyntämät liikevektorit vaativat pelimoottorilta erikseen tuen sille. Teknologia on nykypäivänä kuitenkin jo verrattain yleisessä käytössä ja esimerkiksi Temporal AA -reunojenpehmennyksen tuki kertoo pelin tukevan tarvittavaa tekniikkaa. Liikevektoreiden avulla voidaan NVIDIAn mukaan muun muassa parantaa teräviä yksityiskohtia sekä kuvan yleistä tasaisuutta ruudusta toiseen.

Aiempi ratkaisu vaati myös erillisen tuen kullekin resoluutioparille, kun uudessa 2.0:ssa kaikki resoluutiot ovat käytettävissä. DLSS 2.0 sisältää kolme eri laatuasetusta, joista käyttäjä voi valita oman suosikkinsa. Performance-asetuksella pohjaresoluutio on ilmeisesti neljännes valitusta, Balanced- ja Quality-asetuksilla korkeampi, mutta NVIDIA ei ilmoittanut tarkkoja resoluutiosuhteita.

DLSS 2.0 -tuki löytyi jo valmiiksi kahdesta julkaistusta pelistä: Wolfenstein: Youngbloodista ja Deliver Us the Moonista. Tänään julkaistujen ajureiden ja DLSS 2.0:n virallisen lanseerauksen yhteydessä tuki on lisätty myös MechWarrior 5: Mercenaries -pelille, jossa ei ollut aiemmin tukea lainkaan, sekä Control-pelille, jossa käytettiin aiemmin CUDA-ytimiä hyödyntävää DLSS-versiota. Control-peli vaatii uusien ajureiden lisäksi päivityksen, joka julkaistaan kuluvan viikon torstaina eli 26. maaliskuuta.

Voit lukea teknologiasta lisää NVIDIAn artikkelista, jossa on mukana myös suorituskykymittauksia, videoita ja lisää vertailukuvia.

