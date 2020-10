Uusien ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Call of Duty: Black Ops Cold War -pelin beetaversiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 456.71 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Vaikka ajureiden versionumero on sama, kuin hiljattain julkaistuissa Hotfix-ajureissa, ei kyse ole samoista ajureista.

GeForce 456.71 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Call of Duty: Black Ops Cold War -pelin beetaversiolle. Lisäksi mukana on NVIDIA Reflex -tuki samaiselle beetaversiolle. Call of Duty: Black Ops Cold War -pelin beeta alkaa reilun viikon kuluttua 15. lokakuuta.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat Divinity: Original Sin 2 Definite Editionin heikompi suorituskyky Hardware-accelerated GPU Scheduling -ominaisuus päällä, pelien mahdollinen käynnistyminen mustaan ruutuun FreeSync/Adaptive-sync-näytöillä, kun G-Sync on käytössä, sekä Fortnite-pelin kaatuilu kannettavilla, kun käytössä on kiihdytettyä säteenseurantaa hyödyntävät varjoat ja heijastukset. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Fortniten kaatuilu BSOD-ruutuun 4K-resoluutiolla, YouTube-videoiden tökkiminen vieritettäessä sivua sekä vanhat tutut Forza Motorsport 7 -pelissä tietyillä radoilla kanttareissa esiintyvät mustat viivat. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn artikkelissa ja lukea kaikista muutoksista ajureiden julkaisutiedotteesta (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä