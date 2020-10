Sony julkaisi PlayStation 5 -konsolin purkuvideon

Video antaa muun muassa ensisilmäyksen pitkulaiseen järjestelmäpiiriin.

Uuden sukupolven konsolit julkaistaan jo reilun kuukauden kuluttua. Microsoftin konsoli on nähty jo joka kulmasta ja osissa, mutta Sony on pantannut oman konsolinsa teknisiä ratkaisuja viimeiseen asti. Nyt yhtiö on julkaissut vihdoin purkuvideon tulevasta PlayStation 5 -konsolistaan, mikä antaa samalla ensi silmäyksen muun muassa AMD:n kanssa suunniteltuun semi-custom APU-piiriin.

PlayStation 5:n sydämenä sykkii AMD:n semi-custom APU-piiri. Odotusten mukaisesti monoliittinen piiri on malliltaan huomattavan pitkulainen. Sen sisään on upotettu muun muassa kahdeksan maksimissaan 3,5 GHz:n Zen 2 -prosessoriydintä ja RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva 36 Compute Unit -yksikön, maksimissaan 2,23 GHz:n kellotaajuudella toimiva grafiikkaohjain. APU-piirin GDDR6-muistiväylä on yhteensä 256-bittinen ja sen jatkeena olevat 16 gigatavua muistia on sijoitettu kehään APU-piirin ympärille emolevyn selkäpuolella. Sonyn oma SSD-ohjain ja sen NAND-sirut on juotettu suoraan muutoin verrattain paljaalle emolevylle.

Konsolin kyljet ovat avattavissa ilman työkaluja, mutta mikäli konsolin jalusta on kiinni tarvitaan purkamiseen yksi talttapäinen ruuvimeisseli. Konsolin kyljet on avattava toisen SSD-aseman lisäämiseksi sekä pölyjen imuroimiseksi järjestelmän pölynkeräimistä. SSD-aseman paikkaan sopii standardit PCIe 4.0 -M.2-SSD-asemat, mutta niiden jäähdytys ei videon perusteella voi olla kovin korkea. Sony tulee ilmoittamaan myöhemmin yhteensopivat kolmansien osapuolten SSD-asemat.

Kuorten alta paljastuu SSD-luukun lisäksi massiivinen 45 mm korkea ja 120 mm halkaisijaltaan oleva radiaalituuletin piilotettuna sormisuojien taakse. Konsoli vetää ilmaa sisään sen etupuolen raoista ja koko konsolin takalaita on pyhitetty ilman ulostulolle. Jäähdytysjärjestelmään sisältyy erillinen pölynkeräin, jonka voi imuroida tyhjäksi kahdesta tyhjennysaukosta. Tuuletin puhaltaa ilmaa kookkaan alumiinisiilen läpi. Lämpö johdetaan siileen neljällä lämpöputkella, jotka ovat yhtiön mukaan yhtä tehokkaita, kuin höyrykammio. Sony käyttää APU-piirin ja siilen välissä lämpötahnan sijasta nestemetallia.

PlayStation 5 -konsolin strategiset mitat ovat 140 x 390 x 260 mm (leveys, korkeus, syvyys). Sen I/O-liitännät on jaettu konsolin etu- ja takapuolelle. Konsolin etupuolelta löytyy yksi USB Type-C- ja yksi Type-A -liitäntä, kun takapuolella on kaksi USB Type-A -liitintä, verkkoliitin, HDMI-liitin sekä virtaliitin.