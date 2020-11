NVIDIA julkaisi uudet GeForce 457.30 -ajurit näytönohjaimilleen

NVIDIAn uusissa ajureissa on Game Ready -leima Call of Duty: Black Ops Cold War -pelille sekä viimeisimmät optimoinnit Assassin's Creed Valhalle ja Godfallille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 457.30 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien.

GeForce 457.30 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Call of Duty: Black Ops Cold War -pelille. Lisäksi ajureiden mukana tulee viimeisimmät optimoinnit Assassin’s Creed Valhalla ja Godfall -peleille. Lisäksi ajureissa on mukana päivitetty SLI-profiili Black Desert -peliin.

Tuttuun tapaan NVIDIA on myös korjannut ajureissa aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat suorituskykyongelmat Warzone-pelissä GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, kannettavien sisäänrakennetun näytön vilkkuminen käynnistyessä sekä Dual-head HDR 8K G-Sync -näyttöillä Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla esiintyneet mustan ruudun ongelmat. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi YouTube-videoiden tökkiminen, kun ruutua vieritetään samalla ylös tai alas, väriformaatin vaihtuminen RGB:stä YCbCr422:ksi kun näytön virkistystaajuus asetetaan yli 100 hertsiin, Sunset Overdrivessä esiintyvä vihreä grafiikan korruptoituminen, kun Depth of Field -efekti on käytössä ja vanha tuttu Forza Motorsport 7:n joidenkin ratojen kanttareilla esiintyvät mustat viivat. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF). NVIDIAn Game Ready -artikkeli ajureista ei toimi uutista kirjoittaessa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä