Uusi artikkeli: Testissä Sony Xperia 5 II

Lokakuu lähestyy loppuaan, mutta io-techin toimituksessa techtober jatkuu vain. Testirykelmä on kuitenkin saanut osakseen myös pienen muutoksen ja keskihintaluokkaan sijoittuvien 5G-puhelinten tulvaa rikkomaan on saapunut Sonyn tuore Xperia 5 II. Japanilaisjätin uutuus täydentää valmistajan vuoden 2020 malliston tuoden suuren osan keväällä myyntiin tulleen Xperia 1 II:n rautaominaisuuksista huomattavasti pienempään runkoon 6,1-tuumaisen OLED-näytön kera. Muutoksiakin paketissa kuitenkin on ja Sony on tuonut mukaan ensimmäistä kertaa mallistossaan korkeamman virkistystaajuuden näytön.

Sony Xperia 5 II:n keskeisiä ominaisuuksia ovatkin 6,1-tuumainen 21:9-kuvasuhteen OLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, Qualcommin Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 4000 mAh:n akku. Kamerajärjestelmän virkaa hoitaa kolme 12 megapikselin kameraa – ultralaajakulmakamera, laajakulmakamera ja telekamera.

Artikkelissa tutustumme Sony Xperia 5 II:een hieman täysimittaista testiartikkelia lyhyemmin reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

