NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 461.92 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 461.92 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki NVIDIA Reflex -ominaisuudelle Overwatch-pelin julkisessa Test Region -testiversiossa ja virallisessa versiossa, kun Blizzard päivittää pelin virallisen version nykyiseen testiversioon. Reflex-ominaisuuden kerrotaan pienentävän järjestelmän viivettä pelissä parhaimmillaan alle puoleen normaalista. Ominaisuus hyödyntää NVIDIAn Game Ready -artikkelin esimerkin mukaan sitä enemmän, mitä hitaammasta näytönohjaimesta on kyse.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi GeForce RTX 1660 Super -näytönohjaimia vaivannut näytön ylälaidan vilkkuminen, Detroit: Become Humanin kaatuminen käynnistyksessä Image Sharpening -ominaisuus käytössä sekä Samsungin 8K-televisioiden kytkennän ja irrottamisen aiheuttamat mahdolliset BSOD-kaatuilut. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Rainbow Six Siegen pikselöitynyt savu Vulkan-rajapinnalla, World of Warcraft: Shadowlandsin vilkkumisongelmat tietyissä pelin sijainneissa, Batman: Arkham Knightin kaatuminen Turbulence Smoke -ominaisuus päällä sekä Ampere- ja Turing-arkkitehtuureja vaivaava normaalia korkeampi tehonkulutus lepotilassa tietyillä korkean virkistystaajuuden G-Sync-näytöillä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteesta (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä