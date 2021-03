Intel julkaisi 11. sukupolven Core -prosessorit ennakkomyyntiin (Rocket Lake)

Intelin uusi 11. sukupolvi kattaa ainakin toistaiseksi vain i5-, i7- ja i9 -perheet, kun i3-sarjaan tulee tarjolle vain 10. sukupolven päivitysmalleja.

Intel on julkaissut tänään uudet 11. sukupolven Core -prosessorit työpöydälle. Rocket Lake -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit kattavat ainakin tässä vaiheessa vain Core i5-, i7- ja i9-mallit.

11. sukupolven Core -prosessorit tulevat saataville kahdessa ydinkonfiguraatiossa: 6-ytimisenä i5-malleissa ja 8-ytimisenä i7- ja i9-malleissa. Kaikki prosessorit tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa ja siten kukin ydin voi suorittaa samanaikaisesti kahta säiettä. Prosessoreiden TDP-arvo on mallista riippuen 35 – 125 wattia. Tuttuun tapaan lisämerkintä ”K” merkitsee kerroinlukottomuutta, ”F” käytöstä poistettua grafiikkaohjainta ja ”T” erittäin matalaa 35 watin TDP:tä. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tekniset tiedot ja verottomat suositushinnat yllä olevista dioista.

Intelin uudet Core-prosessorit valmistetaan edelleen vanhalla tutulla 14 nanometrin valmistusprosessilla, mutta tällä kertaa ainaiset Skylake-päivitykset on korvattu uudella Cypress Cove -arkkitehtuurilla. Täysin uudesta arkkitehtuurista ei sinänsä ole kuitenkaan kyse, sillä kyseessä on 14 nanometrin prosessille sovitettu versio Ice Lake -mobiiliprosessoreista tutusta Sunny Cove -arkkitehtuurista. Uusi arkkitehtuuri tarjoaa Intelin mukaan jopa 19 % paremman IPC:n, kuin 10. sukupolven Comet Lake -prosessorit Skylake-johdannaisine ytimineen, jonka lisäksi se tukee AVX-512 laajennoksia ensimmäisenä kuluttajille suunnattuna työpöytäprosessorina.

Prosessoriydinten ohella uutta on myös grafiikkaohjain. Jo Kaby Lakessa esitelty Gen9.5-arkkitehtuuri on saanut väistyä ns. Gen12- eli Xe-arkkitehtuurin tieltä. Työpöytäprosessoreissa on käytössä enimmillään 32 Execution Unit -yksikön Xe-LP-grafiikkaohjain, jota markkinoidaan Intel UHD Graphics 700 -sarjana. Grafiikkaohjain tukee HDMI 2.0- ja DisplayPort 1.4 -standardeja. Prosessorin tukena on myös erillinen neuroverkkokiihdytin.

Prosessoreiden muistiohjain on päivitetty tukemaan virallisesti DDR4-3200-nopeutta, mutta virallisesti sitä tuetaan 1:1-jakajalla vain i9-huippumalleilla, kun muut tukisivat sitä vain 2:1-jakajalla ja DDR4-2933:a 1:1-jakajalla. Myyntikanaviin ennakkoon vuotaneiden prosessoreiden perusteella 1:1-jakaja on kuitenkin käytännössä käytössä DDR4-3200-nopeudella myös i7-malleilla, todennäköisesti myös i5-malleilla.

Intel on kasvattanut myös prosessorin PCI Express -tukea Gen4-sukupolveen ja samalla lisännyt prosessoriin neljä lisälinjaa. Prosessoreissa on nyt käytettävissä 20 PCIe 4.0 -linjaa, eli yleisimmin 16 näytönohjaimelle ja neljä M.2-asemalle. Myös mediayksikköä on päivitetty tukemaan 10-bittistä AV1-koodekkia, 12-bittistä HEVCiä ja E2E-pakkausta, eli eri yksikköjen välistä häviötöntä pakkausta.

Uusien 11. sukupolven prosessoreiden lisäksi Intel julkaisi uusia Core i3- ja Pentium Gold -malleja. Uudet prosessorit perustuvat Comet Lake -arkkitehtuuriin ja ne on sen mukaisesti nimetty osaksi 10. sukupolven Core- ja Pentium Gold G6000 -sarjoja. Uudet päivittyneet mallit tunnistaa numeroon 5 päättyvästä mallinumerosta ja löydät niiden tarkemmat tiedot yllä olevasta diasta.

Prosessoreiden ennakkomyynti alkoi virallisesti jo tänään ja niiden toimitukset aloitetaan 30. päivä kuluvaa kuuta. Viralliset arvostelut prosessoreista saadaan julkaista niin ikään 30. päivä, mutta io-techin testilaboratoriosta on luvassa ennakkoon testejä kaupasta ostetulla Core i7-11700K -prosessorilla.

Lähde: Intel