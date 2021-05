NVIDIA julkaisi uudet GeForce 466.47 -ajurit

Ajurit tuovat Game Ready -leiman Days Gone- ja Knockout-peleille, jonka lisäksi tulevat LHR-versiot RTX 30 -sarjan 3060 Ti-, 3070- ja 3080 -malleista vaativat vähintään nämä ajurit toimiakseen.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 466.47 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 466.47 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready -leimat Days Gone ja Knockout City -peleille. Ajureiden julkaisutiedotteessa ei valitettavasti ole merkintöjä mahdollisista suorituskykyeroista. Lisäksi tulevat GeForce RTX 3060 Ti-, 3070- ja 3080 -näytönohjainten Lite Hash Rate- eli LHR-versiot vaativat nämä ajurit tai uudemmat toimiakseen.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu jälleen aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint -pelin suorituskykyongelmat Resizable BAR käytössä ja Starbase-pelin kaatuilut GeForce GTX 16- ja RTX 20 -sarjojen näytönohjaimilla. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi World of Warcraft: Shadowlands -pelin vanha tuttu vilkkumisongelma, niin ikään pitkään ongelmalistalla roikkunut Batman Arkham Knightin kaatuilu Turbulence Smoke -käytössä sekä tuoreemmat tapaukset, kuten Ampere-arkkitehtuurin näytönohjaimilla vääristyvät värit, jos käytössä on terävöittävä Freestyle-filtteri ja HDR-tila ja tiettyjen HDMI-liitäntäisten näyttöjen vilkunta HDR-tilassa. Jälkimmäinen ongelmista on tiettävästi korjattavissa väliaikaisesti uudelleenkäynnistyksellä ja Freestyle-ongelma tullaan korjaamaan näillä näkymin seuraavissa ajureissa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin uudistuksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä