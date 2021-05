Microsoft julkaisi Windows 10 May 2021 Update (21H1) -päivityksen yleiseen jakoon

Päivityksessä ei ole juurikaan kuluttajalle näkyvää uutta, mutta pinnan alla on parannettu käyttöjärjestelmän tietoturvaa ja etäkäyttöominaisuuksia.

Microsoft on tänään julkaissut yleiseen jakoon Windows 10:n May 2021 Update -päivityksen. Uuden päivityksen myötä Windowsin versio muuttuu 21H1:ksi.

Windows 10 May 2021 Update tuo mukanaan muutoksia etenkin pinnan alle, jonne on saatu esimerkiksi terästettyjä tietoturvaominaisuuksia ja parannuksia etäkäyttöön. Windows Hello tukee nyt useampaa kameraa ja käyttää vakiona mahdollista ulkoista kameraa. Lisäksi Windows Defender Application Guardin suorituskykyä on optimitu entistä paremmaksi ja Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Servicen (GPSVC) päivitysnopeus on aiempaa sutjakkaampi etäkäytössä.

Peruskuluttajille päivityksessä ei ole juuri näkyvää uutta, mutta esimerkiksi Windowsin sovelluksia päivitetään nyt käyttöjärjestelmän päivityssyklistä erillään Windows Storen kautta. Windows Feature Experience Pack -tittelin alle sisälletyillä sovelluspäivityksillä voidaan päivittää ainakin Windows 10:n Käynnistä-valikkoa, Snipping Tool -työkalua, Internet Exploreria, Xbox-integraatiota, Windows Subsystem for Linuxia, Notepadia, Paintia ja muita Optional Features -listasta löytyviä ominaisuuksia tai sovelluksia. Lisäksi seuraava päivitys eli Windows 10 21H2 tulee keskittymään enemmän näkyviin ominaisuuksiin.

Windows 10 May 2021 Update on ladattavissa Windows Updatesta tarkistamalla päivitykset manuaalisesti, ainakin teoriassa. Käytännössä alla olevan käyttöjärjestelmän on oltava vähintään versiota 2004 ja päivityksen saatavuutta on porrastettu, joten päivitys ei välttämättä ilmesty heti ladattavaksi edes manuaalisella tarkistuksella. Allekirjoittaneen kokoonpanolla päivitys löytyi heti ladattavaksi.

Lähde: Microsoft