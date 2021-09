Ajureissa ei ole poikkeuksellisesti pelipäivityksiä, mutta niiden mukana tulee G-Sync Compatible -sertifiointi kuudelle uudelle näytölle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 471.96 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.x)-, 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuureista lähtien.

GeForce 471.96 -ajureissa ei ole poikkeuksellisesti uusia Game Ready -leimoja tai edes muita päivityksiä peleille. Mukaan on saatu kuitenkin G-Sync Compatible -tuki kuudelle uudelle Adaptive-sync-näytölle sekä päivitystä NVIDIA Image Sharpening -ominaisuuteen. Yhtiö kehaisee ajureiden mukana tulevan uuden GeForce Experience -version tarjoavan lisäksi optimoidut asetukset 24 uudelle pelille.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi NVDisplay.Container.exe -prosessin jatkuva kirjoitus nvtopps.db3 -tiedostoon, DPC-viiveen kasvaminen 8-bittisillä väreillä 10-bittisiin verrattuna sekä Samsungin Odyssey G9 -näytön tuettujen resoluutioiden tunnistuksen ongelmat ja kahden G9:n aiheuttama BSOD-kaatuminen ja jatkuva uudelleenkäynnistyminen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Battlefield V:n mahdollinen kaatuilu DirectX 12 -rajapinnalla jos HDR on käytössä, Tom Clancy’s The Division 2 -pelissä satunnaisesti ilmenevät artifaktit sekä Sonic & All-Stars Racing Transformed -pelin mahdollinen kaatuminen, kun pelaajat sukeltavat pelissä veteen. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä