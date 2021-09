Yhtiö jäi kiinni Blue SN550 -SSD-asemien NAND-piirien vaihdosta hitaampiin ilman ilmoitusta tai muutosta tuotenimessä reilu viikko sitten, mutta jatkossa yhtiö lupaa muuttaa vähintään mallinumeron aina kun jokin muuttuu.

Uutisoimme aiemmin Samsungin jääneen kiinni 970 Evo Plus -SSD-asemien komponenttien vaihdosta ilman ilmoituksia tai muutosta tuotenimeen. Myös Western Digital on jäänyt hiljattain kiinni samankaltaisesta tempusta ja vähän kauemmas lähimenneisyyteen vilkaistessa samaa harrastaneita yrityksiä löytyisi lisääkin.

Siinä missä Samsungin muutokset SSD-asemaan toivat sekä hyvää että pahaa, Western Digitalin kohdalla tuskin voidaan puhua samasta. Alkuperäiset Blue SN550 -asemat käyttivät samaan konserniin kuuluvan SanDiskin ohjainpiiriä ja 96-kerroksisia BiCS4 3D TLC -NAND-piirejä, joiden päältä löytyi merkintä ”60523 1T00”. Kiinassa Expreviewin ostamassa uudessa versiossa ohjainpiiri oli sama vanha tuttu, mutta Flash-piirien päältä löytyikin merkintä ”002031 1T00”.

Erot eivät jääneet Flash-piirien merkintöihin, vaan myös suorituskyvyssä on eroa. Expreviewin ajamissa testeissä uusi 1 Tt:n SN550 saavutti keskimääräiseksi kirjoitusnopeudeksi SLC-välimuistiin 2160 megatavua sekunnissa ja vaivaisen 390 Mt/s nopeuden välimuistin loputtua. Sivusto ajoi verrokiksi testit myös saman yhtiön Green SN350 -SSD-asemalla, jonka nopeudet olivat erittäin lähellä samoja: SLC-välimuistiin 2030 Mt/s ja välimuistin loputtua 376 Mt/s.

Eroa löytyy myös firmwaresta. Uudessa asemassa oli firmwarena 233010WD, kun alkuperäisessä se oli 211070WD. Firmwaret eivät ole vaihdettavissa päikseen ja Tom’s Hardware nostaa esiin edullisemman Green SN350 -aseman firmwaren alkavan niin ikään 23:lla: 231800WD. SN350:n Nand-siruista löytyy puolestaan merkintä 060947 1T100.

Nyt Western Digital on julkaissut virallisen lausunnon asian tiimoilta. Yhtiön mukaan se on vaihtanut NAND-piirin ja Firmwaren uuteen kesäkuussa 2021, jolloin se on samalla päivittänyt verkkosivuiltaan löytyvän datalehden tuotteelle. Yhtiö kuitenkin ymmärtää asiasta nousseen kohun ja lupaa nyt ottaa opikseen. Yhtiö vannoo jatkossa vaihtavansa vähintään mallinumeron aina, kun mikään muuttuu suhteessa tuotteen julkaistuihin teknisiin ominaisuksiin.

Lähde: Tom’s Hardware, Expreview