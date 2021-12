NVIDIA julkaisi uudet GeForce 497.09 -ajurit ja varmisti huhutun GeForce RTX 2060 12 Gt:n

GeForce RTX 2060 12 Gt:n varmistamisen lisäksi ajureissa on Game Ready -leima DLSS- ja RTXGI-teknologioita hyödyntävälle ICARUS-pelille.

NVIDIA on julkaissut uudet GeForce 497.09 -ajurit näytönohjaimilleen. Ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 497.09 -ajureiden kenties merkittävin uudistus on varmistus huhuissa viime aikoina pyörineelle GeForce RTX 2060 12 Gt -näytönohjaimelle. Ajureissa on myös virallinen Game Ready -leima ICARUS-pelille, sekä tuki Chorukselle ja Halo Infinitelle.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu jälleen aiempien julkaisujen bugeja. Korjauslistalle päässeitä ongelmia ovat esimerkiksi Red Dead Redemption 2:n ja Doom Eternalin kaatuilu TDR-resetointiin (Timeout detection and recovery, resetoi näytönohjaimen), Doom 3 BFG Editionin korruptoituneet grafiikat ja pelien käynnistymisongelmat GeForce GTX 750 Ti -näytönohjaimella, jos NVIDIA Image Scaling on käytössä. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Deathloopin TDR-kaatuilu HDR käytössä, Supreme Commander: Forged Alliancen ja Supreme Command 2:n suorituskyvyn lasku, kun hiirtä liikuttaa ja vanha tuttu Sonic & All-Stars Racing Transformed pelin satunnainen kaatuilu, kun pelaajat ajavat veden läpi. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä