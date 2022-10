GeForce RTX 4090 -tuen lisäksi ajureisa on merkittäviä optimointeja GeForce RTX 30 -sarjan DirectX 12 -suorituskykyyn etenkin prosessoririippuvaisissa tilanteissa.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 522.25 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien, mukaan lukien tuorein eli Ada Lovelace.

GeForce 522.25 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki tänään myyntiin tulleelle GeForce RTX 4090 -näytönohjaimelle ja merkittävät päivitykset DirectX 12 -suorituskykyyn, jotka auttavat nimenomaisesti GeForce RTX 30 -sarjan käyttäjiä. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset Gotham Knightsille, Uncharted: Legacy of Thieves Collectionille ja Dakar Desert Rallylle, sekä tuki ensimmäisen aallon DLSS 3 -peleille.

DirectX 12 -optimoinnit ovat keskittyneet varjostimien kääntämisen optimointiin, prosessoririippuvaisuuden karsimiseen ja uusiin pelikohtaisiin Resizable BAR -profiileihin Forza Horizon 5- ja F1 22 -peleille. Eniten optimoinneista on hyötyä prosessoririippuvaisissa tilanteissa. NVIDIAn julkaisemissa dioissa ajurit parantavat suorituskykyä Assassin’s Creed Valhallassa RTX 30 -mallista riippuen 11,5-24,6 %, Cyberpunk 2077:ssa 10,2-20,2 %, Forza Horizon 5:ssä 6,1-8,3 %, kun käytössä on RT- ja DLSS Quality niitä tukevissa peleissä, 1080p-resoluutio ja Core i9-12900K. Game Ready -artikkelista löytyvät myös muiden resoluutioiden tulokset, mutta erot ovat yleisesti pienempiä korkeammilla resoluutioilla.

Ajureihin on saatu mukaan myös korjauksia aiempien julkaisujen ongelmiin. Liiskattujen bugien listalle pääsivät tällä kertaa Teardown-pelin laskenut suorituskyky, kun MSI Afterburnerin Overlay-pinta on käytössä, Tiny Tina’s Wonderlandsin tekstuurien korruptoituminen pidemmissä pelisessioissa ja Unreal Engine 5.1:n kaatuilu otettaessa käyttöön Path Tracingia. Tiedossa olevia ongelmia ovat esimerkiksi Forza Horizon 5:n sateenkaarimaiset artifaktit, HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, jos käytössä on jokin muu kuin näytön natiiviresoluutio sekä Maxonin Cinema4D:n ja Redshift3D:n kaatuilut muistiongelmiin. Voit tutustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä