Arc A7 Limited Edition -näytönohjaimet ovat saatavilla Euroopassa aluksi vain kuudesta maasta, eikä A380:n saatavuus ainakaan rohkaise laajemmasta myynnistä haaveilevia.

Tänään myyntiin saapui vihreän leirin jättiläisen lisäksi Intelin uudet, keskisarjan edullisempaan päätyyn sijoittuvat Arc A7 -sarjan näytönohjaimet. Valitettavasti julkaisu ei ole aivan maailmanlaajuinen ainakaan Intelin omien näytönohjainten osalta.

Intelin ylipäätään heikko panostus Euroopan mediaan ja tieto Suomen kuulumattomuudesta nykyiseen markkinaohjelmaan jo lupasivat sitä joidenkin mielissä, mutta nyt se on varmaa: Intel Arc A7 -näytönohjaimet eivät ole saapumassa toistaiseksi myyntiin Suomessa ainakaan virallisia reittejä. Euroopan osalta julkaisu on rajoitettu Britanniaan, Espanjaan, Norjaan, Ruotsiin, Saksaan ja Tanskaan. Pohjoismaiden vahva edustus muuhun Eurooppaan nähden selittyy Komplett-ketjulla, joka on Intelin virallinen edustaja ja toimii kaikissa kolmessa maassa. Komplett toimi aiemmin myös Suomessa, mutta se löi lapun täällä luukulle jo vuoden 2018 lopulla.

Vaikka julkaisussa jäämme nuolemaan näppejämme, on mahdollista, että AIB-valmistajat toisivat näytönohjaimia myyntiin laajemmillakin markkinoilla. Myös Intelin artikkelissa puhutaan vain ensimmäisistä myyjistä, eikä suljeta pois mahdollista laajentumista muille markkinoille myöhemmin. Arc A380:n saatavuus tosin ei rohkaise pidättelemään hengitystä sitä odotellessa.

Eurooppalaisen Geizhals-hintaseurannan mukaan Intel Arc A750 Limited Edition on myynnissä Saksassa Notebooksbilliger.de -kaupassa 349 euron hintaan paikallisine veroineen. Arc A770 Limited Edition -mallia ei hintaseurannasta tällä hetkellä löydy, mutta tiettävästi niitä on saanut ennakkotilattua 420 euron hintaan. Näytönohjaimen kylkiäisenä tulee Call of Duty: Modern Warfare II ja jos ostaja rekisteröityy ilmaiseen Intel Gaming Access -ohjelmaan, tipahtaa kaupantekijäisiksi vielä Gotham Knights, Ghostbusters: Spirits Unleashed ja The Settlers.

Lähde: Intel