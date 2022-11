Ajureissa on mukana tuki GeForce RTX 4080 -näytönohjaimelle, paranneltu DLSS FG -tuki, Marvel's Spider-Man: Miles Moralesille ja Warhammer 40k: Darktidelle sekä joukolle muita uusia pelejä ja päivityksiä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 526.98 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista alkaen.

GeForce 526.98 -ajureiden merkittävimmät uudistukset tuki tuoreelle GeForce RTX 4080 -näytönohjaimelle, tuki DLSS Frame Generation -ominaisuudelle V-Sync päällä, kunhan myös G-Sync on käytössä ja tuki HDR10+ Gaming -standardille. Lisäksi ajureissa on Game Ready -leimat Marvel’s Spider-Man: Miles Morales- ja Warhammer 40 000: Darktide -peleille sekä WRC Generations -pelin tuoreelle DLSS 3 -päivitykselle ja virallinen tuki World of Warcraft: Dragonflight -lisäosalle ja Monster Hunter Rise: Sunbreakin DLAA-ominaisuudelle.

Ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia ja tällä kertaa bugimetsästys tuotti tulosta Uncharted: Legacy of Thieves Collectionin kaatumisongelmiin GeForce GTX 10 -sarjan näytönohjaimilla, Desktop Window Managerin (dwm.exe) normaalia korkeampi GPU:n käyttöaste ja Daz Studion kaatuilut, kun käyttäjä yrittää ajaa simulaatiota. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Metro Exodus: Enhanced Editionin vilkkumisongelmat RTX 40 -sarjan näytönohjaimilla sekä Watch Dogs 2:n näytön vilkkumiset taivasta katsellessa RTX 4090 -näytönohjaimella. Myös HDR:n kytkeminen päälle tai pois, kun käytössä on muu kuin natiiviresoluutio, aiheuttaa edelleen vakausongelmia. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä