MediaTek visioi tarjolla olevan jopa 40 miljardin dollarin arvoinen siivu markkinoista, mutta ymmärtää samalla sen vaativan merkittäviä panostuksia prosessori- ja GPU-puolelle.

Arm-prosessorit hallitsevat suvereenisti mobiilimaailmaa ja ovat avanneet lupaavasti pelin palvelinpuolella, mutta tietokoneiden puolella on ollut vaikeampaa, pois lukien Applen Macit. Windows on Arm -alusta on ollut toistaiseksi täysin Qualcommin pelikenttää, eivätkä Arm Chromebookitkaan ole pankkeja räjäytelleet.

MediaTekin tietokonekäyttöön suunnatut Kompanio-järjestelmäpiirit ovat löytäneet tiensä Chromebook-markkinoille, mutta yhtiöllä on visioita myös Windows-markkinoista. Yhtiön mukaan se arvioi tarjolla olevan jopa 40 miljardin dollarin arvoinen markkinasiivu. Hanketta vetää Adam King, jolla on aiempaa kokemusta muun muassa Intelin leivistä niin kuluttaja-alustojen suunnittelun kuin niiden markkinoinnin johtamisenkin osalta.

Toistaiseksi tarkemmat tiedot MediaTekin sisäänmarssista Windows-markkinoille ovat vielä hämärän peitossa. Yhtiö kuitenkin visioi selvästi nykyistä tehokkaampi ja sen myötä enemmän tehoa kuluttavia ratkaisuja, kuin nykyiset Kompanio-piirit. MediaTekin varajohtaja Vince Hun mukaan yhtiö ymmärtää, että onnistunut sisääntulo markkinoille tulee vaatimaan merkittäviä panostuksia sekä prosessori- että GPU-puolelle.

Tällä hetkellä MediaTek käyttää järjestelmäpiireissään Armin Mali- ja Immortalis-sarjojen grafiikkaohjaimia, joiden skaalautuvuus tietokonekäyttöön on vielä täysi kysymysmerkki. Toisaalta Qualcommin järjestelmäpiirit ovat osoittaneet, että ainakin perus Windows-käyttöön mobiilipuolenkin grafiikkaohjaimet ovat riittäviä. Potentiaalisena vaihtoehtona voitaisiin nähdä myös esimerkiksi NVIDIAn grafiikkapiirit, etenkin kun yhtiöt viime vuonna ilmoittivat yhteistyöstään tuoda RTX-näytönohjaimet Chromebook-kannettaviin. Toisaalta kyseinen yhteistyö ei ainakaan allekirjoittaneen tietojen mukaan ole tuottanut vielä ainuttakaan hedelmää markkinoille asti.

Lähde: PC World