Game Ready -leimoja riittää kolmatta kertaa Call of Duty: Modern Warfare III:lle, mutta nyt sellainen saatiin lisäksi Cyberpunk 2077 Ultimate Edition -versiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 546.29 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 546.29 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki Game Ready -leima Cyberpunk 2077 Ultimate Editionille sekä Call of Duty: Modern Warfare III Season 1:lle. Uuden CoD:n tapauksessa taitaa tosin olla kyseessä jo kolmas kerta, kun se saa Game Ready -leiman. Ajureissa on myös tuki Throne and Libertylle, Avatar: Frontiers of Pandoralle ja Fortnite: Chapter 5:lle. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintoja, mutta ajureihin voi tutusta lähemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Tällä kertaa ajureihin ei ole mahtunut mukaan kuin yksi bugikorjaus uuden Call of Duty: Modern Warfare 2:n sovellusprofiilin muodossa, mutta mistään ei käy ilmi mitä uusi profiili tarkemmin korjaa. Tiedossa olevia ongelmia on puolestaan Discordissa striimatessa latistuneet värit, tehtäväpalkkiin ilmestyvä uusi NVIDIA-logo joka kerta, kun Windowsissa vaihdetaan käyttäjää, sekä Netflixin tarkemmin määrittelemättömät ongelmat Edge-selaimella, johon ehdotetaan korjaukseksi erillisen Netflix-sovelluksen käyttöä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä