Yhdysvaltain kauppaministeri varoittaa NVIDIAa tekemästä uusia ”Kiina-malleja”

Kauppaministeri Gina Raimondo nosti NVIDIAn erikseen tikun nokkaan puhuessaan Reagan National Defense Forum -tapahtumassa tekoälypakotteiden välttämättömyydestä Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota jatkuu edelleen aktiivisesti. Bidenin hallinto on viime aikoina tiukentanut entisestään etenkin tekoälylaskentaan liittyviä pakotteitaan ja viimeisimpien tietojen mukaan rajoitukset koskevat nyt jo kuluttajapuolellakin NVIDIAn GeForce RTX 4090:n lisäksi esimerkiksi AMD:n Radeon RX 7900 -sarjaa.

Yhdysvaltojen pakotteet ovat estäneet jo pidempään esimerkiksi AMD:n, Intelin ja NVIDIAn tehokkaimpien laskentapiirien viemisen Kiinaan. Maan tavoitteena on estää Kiinaa saamasta liian tuoretta teknologiaa, mikä voisi mahdollistaa sen nousun ohi Yhdysvaltojen turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla, kuten tekoälylaskennassa. NVIDIA on noudattanut muiden tavoin tavoitteiden kirjainta, mutta se on toisaalta myös julkaissut muiden muassa A100- ja H100-piirehin ulottuneiden pakotteiden vuoksi erilliset A800- ja H800-mallit, jotka olivat sorvattu juuri ja juuri silloisten pakotteiden asettamiin rajoihin sopiviksi versioiksi isoveljistään.

Tänä syksynä uudet pakkoteet pistivät myös edellä mainitut A800- ja H800 -mallit pannaan ja pian perästä seuraan liittyi myös GeForce RTX 4090. NVIDIA on ilmeisesti päättänyt, että jotain Kiinaan on kuitenkin vietävä, sillä ComputerBase on raportoinut yhtiön valmistelevan HGX H20 -alustaa sekä L20- ja L2 PCIe-laskentakortteja, jotka olisivat jälleen uusien rajoitteiden mukaisia. Myös GeForce RTX 4090:stä on huhuttu olevan valmisteilla uusi pakotteet kiertävä RTX 4090D -versio.

Nyt Yhdysvaltain kauppaministeri Gina Raimondo on hyvin tylysti ja yksiselitteisesti viheltänyt pelin poikki. Puhuessaan Reagan National Defense Forum -tapahtumassa hän totesi muun muassa, ettei Kiinan voida antaa saada käsiinsä näitä piirejä ja vaikka se kiukuttaakin yleisöstä löytyviä toimitusjohtajia, Yhdysvaltain kansallinen turvallisuus ajaa yhtiöiden lyhytaikaisten voittojen edelle. Raimondo yksilöi vielä erikseen NVIDIAn todeten, että jos nämä [jälleen, toim.huom) suunnittelevat uuden tekoälykelpoisen piirin Kiinalaisille nykyisiä rajoja hipojen, hän kieltää niiden toimitukset heti seuraavana päivänä.

Lähde: VideoCardz