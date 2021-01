NVIDIA julkaisi uudet GeForce- ja Studio 461.40 -ajurit näytönohjaimilleen

Uusien ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki GeForce RTX 30 -sarjan mobiilinäytönohjaimille ja Game Ready -leima The Medium -pelille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 461.40 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-sukupolvesta lähtien. Ajureista julkaistiin samalla myös Studio 461.40 -versiot tuottavaan työhön.

GeForce 461.40 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat Game Ready leima The Medium -pelille sekä tuki GeForce RTX 30 -sarjan mobiilimalleille. Lisäksi mukana on tuki joukolle uusia G-Sync Compatible -näyttöjä.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa korjattuja ongelmia ovat esimerkiksi X4: Foundations -pelin HUD-ongelmat ja kaatuilut GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla, RE2-pelimoottoria käyttävien pelien, eli käytännössä Resident Evil 2:n ja Devil May Cry V:n mahdollinen kaatuilu DirectX 11 -rajapinnalla sekä Detroit: Become Human- ja Assassin’s Creed: Valhalla -pelien satunnaiset kaatuilut. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi satunnainen vilkunta World of Warcraft: Shadowlands -pelissä tietyissä paikoissa, Batman Arkham Knightin kaatuilu jos Turbulent Smoke -ominaisuus on käytössä sekä SteamVR-pelien tökkimisongelmat, jos taustalla pyörii jokin näytönohjaimen tietoja lukeva sovellus. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Studio 461.40 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuoreimmat optimoinnit eri sisällöntuotantosovelluksille ja uutena Affinity Photo -sovellukselle, joka on saanut nyt GPU-kiihdytyksen, sekä NVIDIA Broadcast 1.1 -päivitys. Myös Studio-ajurit tukevat nyt uusia GeForce RTX 30 -sarjan mobiilinäytönohjaimia.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä