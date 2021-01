io-tech testasi Xiaomin tuoreen markkinoiden edullisimmaksi 5G-puhelimeksi tähtäävän Redmi Note 9T:n.

io-techin alkuvuoden 2021 edullisemman pään puhelinten testiurakka jatkuu. Tällä kertaa vuorossa on pykälän edellisiä testilaitteita kalliimpi Xiaomin Redmi Note 9T, joka kuitenkin tähtää markkinoiden edullisimmaksi 5G-älypuhelimeksi. Xiaomin uutuuden suositushinta on 249 euroa, mutta tammikuun loppuun asti laitetta on saatavilla 199 euron Early Bird -tarjoushintaan.

Redmi Note 9T:n keskeisimmät ominaisuudet ovat Suomen markkinoilla harvinainen MediaTekin Dimensity 800U -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennuistilaa ja 5000 mAh:n akku. Kamerajärjestelmä koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, jonka tukena on kaksi kahden megapikselin kameraa – makrokamera ja syvyystietokamera.

Artikkelissa tutustumme Xiaomin Redmi Note 9T -älypuhelimeen hieman täysimittaista testirutiinia lyhyemmin reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Xiaomi Redmi Note 9T