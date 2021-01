AMD:n vuosi 2020 oli taloudellisesti menestys

AMD on julkaissut viime vuoden viimeisen neljänneksen eli loka-joulukuun osavuosikatsauksen sekä koko vuoden 2020 luvut. Yhtiön Q4-liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 53 % eli 2,1 miljardista dollarista 3,2 miljardiin dollariin ja voittoa kertyi 1,78 miljardia dollaria, kun vuosi sitten voittoa tuli 170 miljoonaa dollaria.

Koko vuoden 2020 liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 45 % eli 6,7 miljardista dollarista 9,7 miljardiin dollariin ja voitto 630 % 341 miljoonasta dollarista 2,5 miljardiin dollariin.

”We significantly accelerated our business in 2020, delivering record annual revenue while expanding gross margin and more than doubling net income from 2019”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Lisa Su lehdistötiedotteessa.