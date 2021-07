NVIDIA julkaisi uudet GeForce ja Studio 471.41 -ajurit

Peliajureissa on mukana virallinen tuki Windows 11 -käyttöjärjestelmälle sekä Red Dead Redemption 2- ja Chernobylite -pelien DLSS-päivityksille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 471.41 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmille sekä ensimmäistä kertaa myös Windows 11:lle. Ajurit tukevat kaikkia yhtiön työpöytänäytönohjaimia Kepler- ja mobiilinäytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 471.41 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen Game Ready -leima Red Dead Redemption 2 -pelille ja tarkemmin sen DLSS-päivitykselle, jonka lisäksi tukea luvataan Chernobyliten DLSS-päivitykselle. Uutta on myös jo mainittu Windows 11 -tuki, joskaan kyseistä käyttöjärjestelmää ei löydy vielä NVIDIAn ajurihakutyökalusta.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen bugeja. Tällä kertaa historiaan siirtyviä ongelmia ovat esimerkiksi Doom Eternalin jäätymiset, joidenkin näyttöjen rajoittuminen 640×480-resoluutiolle ajuripäivityksen jälkeen, League of Legendsin käynnistysvaikeudet sekä LG C9:llä esiintynyt GPU:lta tulevan HDMI-äänisignaalin pätkiminen. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Sonic & All-Stars Racing Transformed -pelin mahdollinen kaatuilu kentissä, joissa ajetaan veden läpi, Hitman 3:n mahdollinen vilkunta, jos V-Sync on pois päältä sekä Monster Hunter Worldin vilkkuvat artifaktit pidemmissä pelisessioissa. Lisäksi vanha tuttu eli Batman Arkham Knightin kaatuilu Turbulence Smoke -ominaisuudella on nyt päivitetty koskemaan vain GeForce 10 -sarjaa ja tarjolla on lisäksi ohje ominaisuuden kytkemiseksi pois pelistä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn Game Ready -artikkelista ja julkaisutiedotteesta (PDF).

NVIDIA julkaisi samalla myös Studio 471.41 -ajurit. Ajureissa on mukana viimeisimmät päivitykset Unreal Engine 4.27:lle, Unity 2021.2 Betalle, Enscape 3.1:lle, Marmoset Toolbag 4.03:lle, Pixar RenderMan 24:lle, Topaz Video Enhance AI:lle, Discordille sekä NVIDIA Omniverselle. Voit tutustua Studio-ajureihin tarkemmin NVIDIAn artikkelista ja julkaisutiedotteesta (PDF).

