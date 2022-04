DDR5-muistit saapuivat markkinoille Intelin 12. sukupolven Core-prosessoreiden myötä. Tuttuun tapaan uudessa muististandardissa lähdetään liikenteeseen pohjalta ja Intelin uusimman sukupolven prosessorit tukevatkin virallisesti vain DDR5:n hitainta 4800-nopeutta.

Prosessoreiden verrattain hitaissa virallisesti tuetuissa muistinopeuksissa ei ole mitään uutta. Esimerkiksi DDR4-muisteissa Intel jumitti 2400-nopeudessa aina 8. sukupolveen asti, joka nosti vakiona tuettuna nopeutta vihdoin pykälällä DDR4-2666:een. Todellisuudessa prosessorit tukevat kuitenkin selvästi korkeampia nopeuksia, joita käytetään erillisten ylikellotusprofiileiden kautta ja myös muistivalmistajien mainostamat nopeudet ovat tyypillisesti nimenomaan XMP- tai vastaavan ylikellotusprofiilin nopeuksia. Emolevyt lisäävät vielä soppaan oman lusikkansa tarjoamalla lisäylikellotusmahdollisuuksia XMP-profiilien päälle.

⚡⚡An amazing overclocking milestone for DDR5 memory frequency has just been achieved by our OC team! 👏

-Model: MEG Z690 UNIFY-X

-Memory: @kingstontech FURY Beast DDR5

-Frequency: DDR5-10004MHzhttps://t.co/dbYSRWhEAQ#Z690 #DDR5 pic.twitter.com/xBxlYUesVr

— MSI Gaming (@msigaming) April 26, 2022