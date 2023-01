Ajureissa on mukana tuki uusille GeForce RTX 4070 -näytönohjaimille ja päivityksiä Conqueror's Blade- ja Dakar Desert Rally -peleille.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 528.02 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samaan syssyyn julkaistiin myös Studio 528.02 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 528.02 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki GeForce RTX 4070 Ti -näytönohjaimelle. Conqueror’s Blade- ja Dakar Desert Rally -peleille luvataan myös nyt virallinen tuki, mutta Game Ready -leimoja ajureissa ei ole jaeltu.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskatuiksi bugeiksi on listattu muun muassa Portal RTX:n kaatuminen, jos näytön resoluutiota tai tilaa vaihdetaan samanaikaisesti, kun GeForce Experiencestä on käynnissä pelin nauhoitus, Shadowplay-videoiden ylivalotus DirectX 12 -rajapinnalla HDR käytössä ja Outer Wildsin mustat/harmaat kaatumisruudut. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan HDR:n päälle/pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, jos käytössä on muu kuin natiiviresoluutio, Halo Wars 2:n aluskasvillisuuden normaalia suurempi koko ja jatkuva vilkkuminen, Forza Horizon 4:n kaatuilu n. 15-30 min pelaamisen jälkeen ja Watch Dogs 2:n vilkunta taivasta katsellessa GeForce RTX 4090 -näytönohjaimella. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Studio 528.02 -ajureiden merkittävin uudistus on luonnollisesti sama tuki RTX 4070 Ti:lle, kuin GeForce-ajureissakin. Mukaan on saatu lisäksi tuki NVIDIA Broadcastin Eye Contact -ominaisuudelle ja Omniversen uusille CES-messuilla paljastetuille ominaisuuksille. Voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä