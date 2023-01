NV7-täystornikoteloon mahtuu isommatkin tietokonekokoonpanot.

Phanteks on esitellyt CES-messuilla uusia tietokonekoteloita sekä erilaisia jäähdytyskomponentteja kuten tuulettimia ja prosessoricoolereita.

Kotelorintamalle Phanteks on esitellyt uuden täystornikokoisen NV7-kotelon, jossa on hyvin tilaa nykypäivän suurille näytönohjaimille ja prosessoreiden coolereille. Koteloon mahtuu E-ATX-emolevyt ja kolme 360 mm:n jäähdytintä sekä yksi 240 mm:n jäähdytin. Ulkonäöllisenä lisäsilauksena kotelossa on myös RGB-valonauhat sekä ARGB-ohjain valojen hallintaan.

Hillitymmän kokoisena kotelovaihtoehtona CES-messuilla on esitelty myös miditornikokoista Eclipse G300A -koteloa, jonka etupaneeliin mahtuu valmistajan mukaan 360 mm:n nestejäähdytin sekä suurikokoinen Asuksen ROG Strix RTX 4090 -näytönohjain.

Jäähdytyspuolen osalta valmistaja on esitellyt uudet D30-120-tuulettimet, jotka ovat 120 mm:n tuulettimia, jotka voi kiinnittää toisiinsa pikaliittimillä ja lopulta emolevyyn vain yhdellä kaapelilla, Glacial One T30 Gen 2 -AIO-nestejäähdyttimen Asetekin 8. sukupolven pumpulla sekä kolme Polar-sarjan ilmajäähdytteistä prosessoricooleria – yhden tornin Polar S4-120 ja Polar S5-120 D-RGB sekä tuplatornimallinen Polar T6-120 Black. Tee-se-itse-nestejäähdyttäjien iloksi Phanteks on esitellyt uuden Glacial G40 -nesteblokin RTX 4090- ja RTX 4080 -näytönohjaimille sekä Glacier C370 -blokin prosessoreille LGA1700- ja AM5-kantoihin.

