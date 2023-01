Instinct MI300 rakentuu neljästä perustasirusta, yhdeksästä niiden päälle sijoitettavasta prosessori- ja GPU-sirusta sekä kahdeksasta HBM-muistipinosta.

AMD:n CES 2023 -tarjonnassa suurimman huomion veivät luonnollisesti kuluttajatuotteet. Yhtiö julkaisi messuilla mm. uudet Ryzen 7000 X3D -prosessorit ja Zen 4 -prosessoreja kannettaviin. Mukaan mahtui kuitenkin myös odotettu Instinct MI300, josta on saatu vain pientä esimakua aiemmin.

AMD Instinct MI300 on yhtiön uuden sukupolven kiihdytin HPC-markkinoille. Aiemmista Instinct-malleista poiketen kyse ei ole pelkästä laskentakiihdyttimestä, vaan samalta alustalta löytyy myös Zen 4 -prosessoriytimiä. Kiihdytin rakentuu yhteensä 146 miljardista transistorista ja siinä hyödynnetään laajasti kehittyneitä paketointiratkaisuja. Ainakin messuilla esillä ollut variantti asentuu kookkaaseen LGA-kantaan.

Instinct MI300 rakentuu yhteensä kolmestatoista sirusta ja kahdeksasta HBM3-muistipinosta, sekä niiden väliin asennetuista rakennetta tukevista piipalasista. Pohjimmaisena on yhteensä neljä ”perustasirua”, jotka hoitavat muun muassa kommunikoinnin eri sirujen ja HBM-muistien välillä ja muita vastaavia tehtäviä. Perustasirut valmistetaan TSMC:n N6-valmistusprosessilla.

Perustasirujen päälle on puolestaan pinottu yhteensä yhdeksän N5-prosessilla valmistettavaa laskenta- tai prosessorisirua ja niitä voidaan ilmeisesti asentaa eri määriä tarpeiden mukaan. Messuilla esillä oli oletettavasti kuudesta laskentasirusta ja kolmesta prosessorisirusta rakentuva konfiguraatio, sillä käytössä oli yhteensä 24 Zen 4 -ydintä, jotka ovat tyypillisesti kahdeksan ytimen ryppäissä per prosessorisiru.

Suorituskyvystä ei tiedetä vielä juuri mitään. Tekoälysuorituskyvyn kerrotaan kuitenkin parantuneen jopa kahdeksankertaiseksi MI250X:ään verrattuna samalla kuin suorituskyky per watti on viisinkertaistunut. Testi on kuitenkin tehty FP8:lla Sparsity käytössä, jota MI250X ei tue, eli MI300:lla on puolellaan kalteva pelikenttä. MI300:n kerrotaan myös kykenevän kutistamaan jättikokoisten tekoälymallien, kuten Dall-E tai ChatGPT, opetusajan kuukausista viikkoihin.

AMD:n mukaan MI300-huippumallit tulevat olemaan verrattain harvinaisia, mutta jo entuudestaan tiedetään, että ainakin tuleva El Capitan -supertietokone tulee hyödyntämään niitä. Yhtiön mukaan se tulee valmistamaan samalla arkkitehtuurilla kuitenkin edullisempiakin ratkaisuja, joiden odotetaan kohtaavan isompaa kysyntää ja käyttöä. Instinct MI300 -kiihdyttimet saapuvat markkinoille vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

