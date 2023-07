Ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki GeForce RTX 4060 Ti 16 Gt -näytönohjaimelle, mutta mukaan on mahtunut myös bugikorjauksia.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 536.67 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Yhtiö julkaisi samalla kertaa myös Studio 536.67 -ajurit, jotka tukevat näytönohjaimia Pascal-arkkitehtuurista lähtien.

Sekä GeForce 536.67- että Studio 536.67 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki GeForce RTX 4060 Ti 16 Gt -näytönohjaimelle, jonka embargo on nyt päättynyt. Yhtiö ei ole julkaisemassa omia Founders Edition -malleja ja on toistaiseksi epäselvää, milloin AIB-valmistajat tuovat omat mallinsa myyntiin.

Ajureihin on mahtunut kuitenkin mukaan kaksi tervetullutta bugikorjausta: kohonneiden DPC-viiveiden pitäisi olla historiaa ja GeForce Experience Freestyle-filttereiden ei pitäisi enää kaataa pelejä, ellei kyseessä ole Battlefield 2042. Tiedossa olevia ongelmia ovat edellä mainittu Battlefield 2042:n epävakaus Freestyle-filttereillä, Halo Infiniten selvästi pudonnut suorituskyky Maxwell-näytönohjaimilla sekä Stable Diffusion- ja DaVinci -sovellusten selvästi pudonnut suorituskyky, liittyen ajureihin lisättyyn korjaukseen, joka parantaa vakautta korkean muistin käyttöasteen tilanteissa. Sekä korjaukset että bugit pätevät molempiin uusiin ajureihin. Voit tutustua niihin tarkemmin Game Ready– ja Studio-blogeissa sekä ajureiden julkaisutiedotteissa (PDF, GeForce, Studio).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä