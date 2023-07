Loupedeck on muun muassa striimaajien keskuudessa suosittuihin makrokonsoleihin erikoistunut yritys.

Oheislaitejätti Logitech on päättänyt laajentaa ennen kaikkea striimaajille suunnattua osaamistaan. Yhtiön haaviin on tarttunut kotimainen Loupedeck.

Loupedeck on vuonna 2016 Suomessa perustettu makrokonsoleihin erikoistunut yritys. Yhtiön nykyvalikoimaan kuuluvat Loupedeck+, Loupedeck CT, Loupedeck Live ja Loupedeck Live S. Lisäksi yhtiön teknologiaa löytyy esimerkiksi Razerin Stream Controller- ja Stream Controller X -konsoleista.

Logitech on panostanut striimausmarkkinoihin jo pidempään ja yhtiö on haalinut talliinsa muun muassa Streamlabsin, Mevon ja Blue Microphonesin. Yhtiöllä on pitkänlinjan kokemusta webbikameroista aina 90-luvun lopulta lähtien, kun se osti QuickCamin Connectixilta ja se on tuonut myyntiin myös omia pehmeää valoa tuottavia Litra-valopaneeleitaan.

Yhtiön tiedotteista ei käy ilmi tuleeko Loupedeck jatkamaan Logitechin alla omana brändinään, kuten esimerkiksi Blue ja Mevo.

Lähteet: Lehdistötiedote, Loupedeck