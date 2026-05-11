Esimerkiksi OnePlus Nord 5 oli suomalaisoperaattoreiden myydyimpien puhelinten joukossa huhtikuussa.

Kiinalaisen puhelinvalmistaja OnePlussan kohtalosta on spekuloitu viime aikoina laajasti ja esimerkiksi Euroopassa yhtiöltä on noin kuukausi sitten irtisanoutunut runsaasti korkean tason väkeä. Nyt myös useita OnePlus Suomen työntekijöitä esimerkiksi myynti- ja tukipalveluista on ilmoittanut LinkedIn-palvelussa lopettavansa OnePlussalla. Valmistaja onkin aiemmassa virallisessa lausunnossaan kertonut uudistavansa strategiaansa erityisesti Euroopassa, mikä saattaa tarkoittaa yksinkertaisesti toiminnan huomattavaa supistamista tai joillain alueilla peräti lopettamista, vaikka nykyisten asiakkaiden takuu- ja päivitysasioista luvataankin huolehtia loppuun asti.

Uutisista huolimatta OnePlussan puhelimet olivat huhtikuussa erittäin suosittuja suomalaisoperaattoreilla. Esimerkiksi Telian kuluttajamyynneissä keskihintainen Nord 5 -malli ylsi ykkössijalle huhtikuun top 10 -listassa, ja mukana oli myös hintavampi 15R. Myös DNA:lla ja Elisalla OnePlussan puhelinmalleja näkyi huhtikuun vastaavissa listoissa kuluttajapuolella.

OnePlussan lopettamishuhuille Suomessa on antanut lisäpotkua emoyhtiö Oppon puhelinten saapuminen täkäläisille markkinoille hiljalleen, mutta virallista vahvistusta huhupuheille ei ole OnePlussan suunnalta kuitenkaan kuultu.

Lähde: SuomiMobiili