Noctualla meni mustan tuulettimen julkaisuun lähes vuosi alkuperäisen NF-A12x25 G2:n julkaisusta viime kesänä.

Noctua julkaisi hiljattain blogin, jossa se avasi jälleen syitä mustien tuuletinversioiden pitkän kehitystyön takana. Kuten moni ehkä jo arvasi blogista, se alusti nyt julkaistuja NF-A12x25 G2 chromax.black -tuulettimia.

Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black on musta versio yhtiön uusimmasta 120 mm:n tuulettimesta. Yhtiön toimitusjohtaja Roland Mossigin mukaan ensimmäisen sukupolven NF-A12x25 oli yksi yhtiön onnistuneimmista tuulettimista ikinä, joten toisen sukupolven G2-versioilla oli suuret saappaat täytettävikseen. Mossigin mukaan sekä yleisö että arvostelijat ottivat alkuperäisen G2:n vastaan loistavin arvosanoin, joten se on innoissaan päästessään jatkamaan menestystä chromax.black-versiolla.

Tuulettimen ominaisuudet ovat tuttuja sivistynyttä värimaailmaa lukuun ottamatta jo alkuperäisestä NF-A12x25 G2:sta. Kuten nimikin jo antaa ymmärtää, tuulettimen mitat ovat 120 x 120 x 25 mm. Se toimii PWM-ohjattuna 0-1800 RPM:n nopeudella, mikä riittää maksimissaan 63,15 CFM:n (107,3 m3/h) ilavirtaan ja 3,14 mmH2O:n staattiseen paineeseen 22,5 dB(A):n meluntuotolla.

Tuuletin yhdistää Sterrox-nestekidepolymeeristä valmistetut Progressive Bend -lavat Centrifugal Turbulator -keskiöön ja jättää vaivaisen 0,5 mm:n marginaalin lapojen kärjen ja tuulettimen rungon väliin, mitkä yhdessä siivittävät G2:n ensimmäisen sukuplven edelle suorituskyvyssä suhteessa meluun. Tuuletinta pyörittää etaPERF-moottori SupraTorque-teknologialla, mikä soveltuu niin korkean ilmavirran kuin korkean ilmanpaineenkin vaativiin tehtäviin. Tuulettimen pitää pyörimässä yli 150 000 tuntia Noctuan ennestään tutut SSO2-laakerit. NF-A12x25 G2 chromax.blackista tulee myyntiin sekä yhden tuulettimen paketti että kahden tuulettimen Sx2-PP -versio. Sx2-PP:ssä tuulettimet on konfiguroitu toimimaan aavistuksen (~50 rpm) eri nopeudella, minkä pitäisi tehdä tuuletinten yhteismelusta miellyttävämmän kuuloista.

Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black on hinnoiteltu 34,90 euroon ja kahden tuulettimen NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black -paketti 64,90 euroon. Yhtiö myöntää tuulettimille kuuden vuoden takuun. Mikäli mustanpuhuvaan hiljaisuuteen halutaan RGB-väriloistoa, on tuulettimiin saatavilla erikseen myytäviä värillisiä tärinänvaimennuspehmusteita.

