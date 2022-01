Kummissakaan ajureissa ei ole tiettävästi muita muutoksia, kuin tuki uudelle RTX 3050 -näytönohjaimelle.

NVIDIA on lainannut sivun GeForce RTX 3080 12 Gt -mallin julkaisohjelmasta myös RTX 3050:n käyttöön julkaisemalla uudet mallikohtaiset ajurit. Sekä GeForce 511.32- että Studio 511.33 -ajurit tukevat virallisesti vain uutta GeForce RTX 3050 -näytönohjainta ja ne ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille.

GeForce 511.32- ja Studio 511.33 -ajurit eivät tuo mukaan tiettävästi mitään muuta uutta, kuin tuen uusille GeForce RTX 3050 -näytönohjaimille. Ne perustuvat samaan Release 510 -sarjaan, kuin jo saatavilla olevat ajuritkin.

Ajureissa ei ole listattu myöskään mitään korjattuja ongelmia, vaan listattu vain tiedossa olevia bugeja. Studio-puolella tiedossa on, että Sonic & All-Stars Racing Transformed voi edelleen kaatua veden läpi ajettaessa, jonka lisäksi Windows 10 Fall Creators Update -versiossa ajurit asettavat TV:n automaattisesti 12-bittiseen tilaan, vaikka se tukisi vain pienempiä väriavaruuksia. GeForce-puolella on vanhan tutun Sonic-ongelman lisäksi listattu esimerkiksi FarCry 6:ssa tapahtuva geometrian korruptoituminen Windows 11 -käyttöjärjestelmällä sekä Deathloopin kaatuilut, jos Windows on HDR-tilassa. Voit tutustua ajureiden muutoksiin tarkemmin ajureiden julkaistiedotteista (PDF): GeForce, Studio.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä