Kuten nimestäkin voi arvata, GA103 sijoittuu kooltaan suoraan GA102:n ja GA104:n väliin ja tarjoaa parhaimmillaan 60 SM-yksikköä eli 7680 CUDA-ydintä.

NVIDIAn Ampere-arkkitehtuuriin huhuttiin jo vuonna 2019 kuuluvan saatavilla olevien sirujen lisäksi nykyisten GA102- ja GA104-sirujen väliin sopiva GA103. Vaikka hiekka on valunut tiimalasissa jo useamman vuoden, saatiin huhujen paikkansa pitämiselle vihdoin myös vahvistus.

GA103 on ainakin tässä vaiheessa vain kannettavissa ja tarkemmin vain GeForce RTX 3080 Ti:n mobiiliversiossa käytettävä siru. Tiedot tulevat kiinalaiselta YouTube-videolta, jossa on RTX 3080 Ti:tä käyttävä Razerin kannettava on myös purettu piirin koon mittaamiseksi, mikä samalla todistaa kiistatta sen aitouden vaikka tässä vaiheessa käytössä onkin vielä ES-versio sirusta. GA103-piirillä on kokoa noin 496mm2, kun alapuolelta löytyvä GA104 on noin 392 ja yläpuolella istuva GA102 noin 628 mm2.

NVIDIAn GA103-grafiikkapiirissä on GA104:n tavoin kuusi GPC-yksikköä, mutta kunkin GP-yksikön sisältä löytyy nyt kahdeksan sijasta kymmenen SM-yksikköä. Piirissä on yhteensä 7680 CUDA-ydintä, 240 teksturointiyksikköä, 60 RT-ydintä, 240 Tensoriydintä ja 96 ROP-yksikköä.

Ensimmäisenä piiriä käyttävässä RTX 3080 Ti:n mobiiliversiossa SM-yksiköitä on poistettu käytöstä kaksi, jonka myötä lopullinen CUDA-ydinten määrä on 7424, teksturointiyksiköiden ja tensoriydinten 232 ja RT-ydinten 58. Videon mukaan RTX 3080 Ti:n mobiiliversiossa piirin peruskellotaajuus on 1125 MHz ja Boost-kellotaajuus 1590 MHz. 256-bittisen muistiväylän jatkeena on ainakin mobiilimallissa 16 Gbps:n GDDR6-muistia, jolla saadaan käyttöön 512 Gt/s muistikaistaa. Piirin TDP voidaan asettaa valmistajan tarpeiden mukaan 80-150 wattiin, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös toteutuviin kellotaajuuksiin.

Videolla on myös pitkä liuta suorituskykytestejä, mutta niissä tulee huomoida paitsi ES-versio RTX 3080 Ti:stä, myös se, että kannettavissa piirien TDP säädetään valmistajan tarpeiden mukaan, mikä vaikuttaa myös suorituskykyyn. Erot voivat olla suuren TDP-haarukan vuoksi niin merkittäviä, ettei tuloksia voi käyttää vertailuun yleisemmällä tasolla.

Uusi piiri avaa uusia mahdollisuuksia myös työpöytäpuolelle esimerkiksi Super-päivitysmallien muodossa. Tässä vaiheessa puheet sellaisista ovat kuitenkin parhaimmillaankin vain huhuja.

Lähde: VideoCardz