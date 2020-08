CATlta kovaan käyttöön suunnattu kohtuuhintainen S42-älypuhelin

Uusi 250 euron hintainen S42 kestää vettä ja iskuja.

Brittiläinen Bullitt Group on julkaissut CAT-brändinsä alle uuden alempaan keskihintaluokkaan sijoittuvan S42-älypuhelimen. Puhelimen kerrotaan olevan suunnattu haastavia työtilanteita ja äärimmäisiä vapaa-ajan harrastuksia varten ja sen kuoret ovat kumipintaiset sekä IP68- ja MIL-SPEC810H-suojatut mm. vettä, pölyä, suolasumua, iskuja, pudotusta ja korkeita lämpötiloja vastaan. Puhelimen voi lisäksi pestä huoletta saippualla tai desinfiointiaineella.

Kumireunuksilla ja Gorilla Glass 5 -lasilla suojattu näyttö on 5,5-tuumainen ja perustuu HD+-tason IPS-paneeliin. Näytön kosketuksentunnistus on suunniteltu toimimaan myös hanskojen ja märkien sormien kanssa. Sisällä on Mediatekin Helio A20 -järjestelmäpiiri, 3 Gt RAM-muistia ja 32 Gt tallennustilaa. LTE-yhteydet tukevat Cat.6-nopeusluokkaa ja WiFi kahta taajuutta. Takakameran tarkkuus on 13 megapikseliä ja akun kapasiteetti 4200 mAh. Puhelimessa on Android 10 -käyttöjärjestelmä ja sille luvataan Android 11 -päivitys, tietoturvapäivityksiä 90 päivän välein kahden vuoden ajan sekä kolmantena vuonna kriittiset tietoturvakorjaukset.

CAT S42 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,4 x 77,3 x 12,7 mm

Paino: 220 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, TPU-takakuori, Gorilla Glass 5 -näyttö, IP68, MIL-810-STD

5,5” IPS LCD -näyttö, 18:9, 720 x 1440

MediaTek Helio A20 -järjestelmäpiiri (4 x 1,8 GHz Cortex-A53, IMG PowerVR GE8300 GPU)

3 Gt RAM-muistia

32 Gt -tallennustilaa, microSD-korttipaikka

LTE Cat.6 -yhteydet (300/50 Mbit/s), Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz, BT 5.0, GPS, Glonass, Galileo, NFC

Takakamera: 13 megapikselin kamera, f2.0, PDAF -tarkennus 1080p 30 FPS videokuvaus

Etukamera: 5 megapikseliä

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio, ilmoitusvalo, toimintonäppäin

4200 mAh:n Li-ion-akku, USB 2.0

Android 10

Suomessa puhelimen suositushinta on 249 euroa ja se tulee saataville suurimpien jälleenmyyjien valikoimiin.

Lähteet: CAT, lehdistötiedote