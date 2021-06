NVIDIA lopettaa ajurituen Windows 7-, 8- ja 8.1 -käyttöjärjestelmille

Viimeiset käyttöjärjestelmiä tukevat ajurit ovat elokuun lopun Release 470 -ajurit. Huhujen mukaan myös tuki Kepler-näytönohjaimille päättyy samoihin ajureihin.

NVIDIA on ilmoittanut tulevista muutoksista ajuritukeensa. Yhtiö tulee lopettamaan tuen Windows 7-, 8- ja 8.1 -käyttöjärjestelmille lähitulevaisuudessa.

NVIDIAn tukisivujen artikkelin mukaan ylivoimaisesti suurin osa GeForce-näytönohjainten käyttäjistä on siirtynyt käyttämään Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Microsoft on jo lopettanut tuen Windows 7- ja 8 -käyttöjärjestelmille ja tulee lopettamaan tuen Windows 8.1:lle 10. tammikuuta 2023. Nämä seikat huomioiden yhtiö on päättänyt lopettaa tukensa Windows 7:lle, 8:lle ja 8.1:lle alkaen Release 495 -ajureista.

Viimeiset Game Ready -ajurit, jotka tukevat Windows 7-, 8- ja 8.1 -käyttöjärjestelmiä tulevat olemaan 31. elokuuta julkaistavat Release 470 GA5 -ajurit. Ajurijulkaisuissa tulee ilmeisesti olemaan sen jälkeen pieni tauko, sillä yhtiön mukaan ensimmäinen Game Ready -ajuri, joka ei käyttöjärjestelmiä enää tue, tulisi olemaan 4. lokakuuta julkaistava Release 495 GA1 -ajuri. Poikkeuksen tähän tulevat tekemään mahdolliset kriittiset tietoturvapäivitykset, jotka tullaan julkaisemaan myös vanhemmille käyttöjärjestelmille syyskuuhun 2024 asti.

Huhujen mukaan Release 470 -ajurit tulevat olemaan lisäksi viimeiset, jotka tukevat Kepler-arkkitehtuuria. Kepler on tällä hetkellä tuettuna vain työpöytänäytönohjainten puolella, kun mobiilipuolella tuetaan näytönohjaimia vasta Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. NVIDIAn CUDA-versioiden tukimatriisi päivittyi hiljattain mainitsemaan Kepler-näytönohjaimille viimeiseksi tuetuksi ajuriksi R470:n eli Release 470:n. Taulukko korjattiin nopeasti, mutta se sopisi hyvin yhteen vanhempien käyttöjärjestelmien tuen tiputtamisen kanssa.

Lähde: NVIDIA